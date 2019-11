Bakan Pakdemirli'den ağaç dikme seferberliği mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 11 milyon ağacın toprakla buluştuğu ağaç dikme seferberliğinin bakanlık projesi olmaktan çıktığını ve milletin sahiplendiği bir proje ve memleket meselesi haline geldiğini belirtti.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'nın ardından, Yenimahalle Çakırlar mevkisinde ağaç dikti. Pakdemirli'ye eşi Ahu Pakdemirli ve oğlu Burak Pakdemirli de eşlik etti.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, bu proje için yılın ilk aylarında ağaç ve yeşile ilişkin farkındalığı artırma amacıyla yola çıktıklarını bildirerek, "Ardından da 'dünya rekoru kırabilir miyiz' dedik. Burada da amaç, farkındalığı artırıp bunu tescil ettirmekti." diye konuştu.

İlk aşamada 3 milyon fidanla rekor kırmayı hedeflediklerini ancak daha sonra kampanya tarihinin 11 Kasım'a denk gelmesi nedeniyle dünya rekorunda çıtayı 11 milyona yükselttiklerini anlatan Pakdemirli, orman teşkilatının zaten yıl boyunca milyonlarca fidan diktiğine ancak burada önemli olanın milleti projenin parçası haline getirmek olduğuna işaret etti.

Pakdemirli, kampanyaya başlanmasıyla 2 gün içinde 11 milyon fidanın tamamının sahiplenildiğini bildirerek, "Bu seferberlik, bakanlık projesi olmaktan çıktı milletin sahiplendiği proje haline geldi, memleket meselesi haline geldi." diye konuştu.

Kampanyanın Cumhuriyet tarihinde yapılmış en önemli kampanyalardan biri haline geldiğini ifade eden Pakdemirli, "Milletin 7'den 77'ye sahiplendiği, toplumun en üst seviyesindeki vatandaştan tutun, en alt seviyedeki herkesin, sanatçısı, sporcusu, futbolcusu, bakanı, milletvekili, herkesin sahiplendiği dört dörtlük bir kampanya oldu." dedi.

"Çorum rekoru tamam gibi"

Pakdemirli, bu kampanyanın bir defalık olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini bildirerek, "Her 11 Kasım'da biz sahalarda olacağız, kravatları çıkartıp, elimizde kürekler, ağaçlarımıza can suyu veriyor olacağız. Bugün dikilen ağaçlar yarın gölgesinde faydalanılan ağaçlar olsun inşallah. Çorum'daki rekor hedefimiz de tamam gibi. Bu konudaki rekorun tescil edilmesi, sertifikalandırılması halinde gerekli iletişimi yapacağız. Türkiye'nin ağaç, orman ve yeşil sevgisini de dünyaya tescil ettirmiş olduk, dünyaya örnek kampanya başlatmış olduk. Bizden sonra dünyada farklı ülkeler de farklı farklı kampanyalar başlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaçların, kent içlerinde de müsait alanlarda dikileceğine işaret eden Pakdemirli, bu amaçla orman teşkilatının belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptığını söyledi. Pakdemirli, bugün Erdoğan'ın katılımıyla tören yapılan alanın da Atatürk Orman Çiftliği'ne ait 650 dönümlük bir arazi olduğunu ve buraya 150 bin fidan dikildiğini belirtti.

Yerleşim yerlerine yakın noktaları da böylece ağaçlandırmış olduklarını aktaran Pakdemirli, 5-10 yıl sonra bu yeşilliği gören insanların daha huzurlu ve mutlu yaşayacağını söyledi.

Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli de bakan eşlerinin de kampanyaya destek olup yanlarında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Geleceğimiz, evlatlarımız ve her canlı için bir adım atmış olduk. Nefesimiz nefes oldu. Burada fidanımı tüm kadınlar adına dikmek istiyorum. Yanımda meslektaşlarım, sağlıkçılar, doktor arkadaşlarım ve akademisyenler var. Onlarla birlikte bu fidanı dikiyoruz."

