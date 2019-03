Bakan Pakdemirli'den AK Parti ve MHP'ye Ziyaret

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin artık seçimlerden kurtulması gerektiğini belirterek, milletin ezanı ıslıklayana ve imama küfür edene 31 Mart'ta dersini vereceğini söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geldiği Şanlıurfa'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Pakdemirli, milletvekilleri ve belediye başkanları ile AK Parti ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Ben de bugün peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulmaktan son derece memnuniyet duydum. Seçime şurada 10 gün kaldı. Fakat son derece yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Özellikle yerel seçimlerde kritik olan bir nokta var. Tren kalktı mı 5 yıl boyunca tekrar aynı istasyonu uğramıyor. Biz AK Parti teşkilatları olarak o treni kaldırmamız gerekiyor. Her anlamda AK Parti Şanlıurfa teşkilatını canlı görüyorum. Özellikle ilçe teşkilatlarının da çalışmalarını yoğunlaştırmasını istiyorum. Bu seçim ister istemez iki eksende geçiyor. Birinci eksende 24 Haziran'da bir vize aldık, bu vizenin adı Recep Tayip Erdoğan, bu ülkeyi 2023'e kadar yönetsin oldu. Bu vize 2023'e kadar geçerli bir vizedir. Ama ister istemez yerel seçimlerde alınacak sonuçlar yerel seçimlerde, oylarda bir azalma durumu olursa, ister istemez muhalefette bunu tekrardan seçim olarak masaya getirebilecektir. Türkiye'nin bana göre seçime ihtiyacı yoktur. Artık seçimden kurtulmamız lazım. Seçim demek, beklenti demek, beklentilerin askıya alınması demektir. O yüzden inşallah bu yerel seçimleri de görelim AK Parti belediyeciliği Şanlıurfa'da devam etsin ve tüm Türkiye'de sizlere ait, Bakanlığımıza ait ne hizmet varsa bunu bir şekilde Ankara'da oturup sizlerle hizmet için çalışmalarımızı sürdürelim." dedi.Bakan Pakdemirli, milletin ezanı ıslıklayana oy vermeyeceğini bildiğini belirterek, "İnşallah vatandaşımız imama küfür edeni, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Ben Urfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum. Bana göre de farklı farklı partilere gidiyoruz, ama Cumhur İttifakı olarak 4 tane kırmızı çizgimiz var, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan bunları oturup konuşabiliyorsak, herkesle bir araya oturup, herkesle bir arada yemek yer herkesle bir arada tema olup kalkarız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu."Urfa'nın oyları Türkiye'nin de oylarını yükseltecek"Şanlıurfa oylarının Türkiye'de belirleyici olacağını aktaran Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de Kürt ve Türk kardeşlerinin önüne ne bir set çekme hakkı vardır ne de öyle bir gücü vardır. Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı birçok talep var. Buradaki konuşmamı sadece siyaset sınırlı kalsın. Benim tabi ki ana kademeden gençlik kollarından özellikle kadın kollarında bir ricam var, kapı kapı dolaşacağız. Diyeceğiz ki, 'Haydi dostum, haydi arkadaşım bu Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, bu Devlet Bahçeli'nin meselesi değil, bu milletin meselesi, bu çocukların geleceği meselesi.' Bize oy vermeyenleri ikna edip, geçmişte Urfa'da her ne oy aldıysak, ne başarımız varsa o başarıyı katlayacak şekilde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Urfa'nın oyları ile inşallah Türkiye'nin de oylarını yükseltecek bir kademeye ulaşırız. 31 Mart'ta aklımız yanlış bir yere gitmesin diye bir tane tekerleme yazdım. Onu da buradan sizlere okuyayım. 'Ver oyunu, boz oyunu, her gün gül olmasın ürünün zayi, emeğin kül, Urfa berekettir, Urfa nimet, Urfa gül, Urfa'ya yakışacak Zeynel Abidin Beyazgül.' Gönül onun rekor üstene rekor ile belediye başkanlığı koltuğuna oturmasını, Urfa'nın tüm ilçeleri ile beraber çok güçlü koltuğuna oturmasını arzu ediyorum." diye konuştu.Bakan Pakdemirli, açıklamasının ardından kent merkezinde bulunan MHP İl Başkanlığını da ziyarette bulundu. Burada il teşkilat başkanı ve partililer tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra il başkanlığı ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Bakan Pakdemirli, kentte temaslarını sürdürmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA