Haberler » Güncel » Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap - Haber

Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" dedi.

16.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:35Bakan Pakdemirli'den at eti ithalatı sorusuna cevap
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. 'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de, 'dan at eti ithalatına ilişkin soruya cevap verdi. Bakan Pakdemirli, "Niye? Böyle bir talep mi varmış? Bu konular teknik konular. Bu konularda teknik bilgiye sahip olmadan yorumlar yapıyorlar, bunları doğru bulmuyorum. GTİP diye bilinen yurt dışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili. At, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur" değerlendirmesini yaptı.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46 ESENYURT'TA HURDA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Haber
12:46 2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar - Haber
12:46 Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber
12:42 ZONSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Haber
12:41 Ahlat'ta "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
11:23 30 yıllık askerlik kariyerini bırakıp iki oğluyla aynı üniversiteye giden baba çevresinden takdir topladı - Haber
16.12.2019 12:54:06