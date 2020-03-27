Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama bekleyen gençlere müjdeyi verdi.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atama bekleyen gençlere müjdeyi verdi. Merakla beklenen 2 bin 153 kadroya atamalar 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı. Pakdemirli, toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı. Atamaların 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Bakan Pakdemirli'den atama bekleyen gençlere müjde - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

13:26: Yüksekova'da yüklü miktarda uyuşturucu madde ve tıbbi ilaç ele geçirildi - Haberler 13:25: Elazığ polisi hem alışveriş yapıyor, hem sokakta vatandaşı uyarıyor - Haberler 13:25: İran'da koronavirüs bilançosu artıyor: Can kaybı 2 bin 378'e yükseldi - Haberler 13:23: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'nci gününde - Haberler 13:20: Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:36: Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu - Haberler 11:35: İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı