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Bakan Pakdemirli'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Bayburt'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

20.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:39 Bakan Pakdemirli'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere 'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Gümüşhane'deki programının ardından Bayburt'a hareket eden Bakan Pakdemirli'yi Bayburt Valiliği önünde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt protokol üyeleri karşıladı.

Programına Bayburt Valiliği ziyaretiyle başlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buradaki temaslarını tamamladıktan sonra Bayburt Belediyesi'ne geçti. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Belediye Meclis Üyeleri ile Bayburt Belediyesi birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Pakdemirli, belediye ziyaretinde ilk olarak ziyaret anısına Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra başkanlık makamına geçen Bakan Pakdemirli, burada Belediye Başkanı Pekmezci'yle bir süre sohbet etti.

Başkan Pekmezci'den teşekkür

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bakan Pakdemirli'ye gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" seferberliğinden dolayı teşekkür ederek Bayburt'ta da proje kapsamında büyük bir heyecan ve yoğun bir katılımla binlerce fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Bayburt Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Pakdemirli'ye bilgi veren Başkan Pekmezci ziyaret anısına yöresel ürünlerden oluşan çeşitli hediyeler takdim etti.

Bayburt Belediyesi ziyaretini hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdiren Bakan Pakdemirli, daha sonra Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılmak üzere belediyeden ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Bayburt Belediyesi ziyaretinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Cüneyt Epcim, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, DSİ Trabzon Bölge Müdürü V. Dr. Emre Akçal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk eşlik etti. - BAYBURT

Bekir Pakdemirli, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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