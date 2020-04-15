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Bakan Pakdemirli'den çiftçilere "Üretime devam edin" mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere seslenerek, "Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak, gerekirse devlet olarak biz alırız." dedi.

15.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:00
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere seslenerek, "Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak, gerekirse devlet olarak biz alırız." dedi.
Pakdemirli, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Samsun Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce bütün paydaşların nabzını tutmak için 70 ilde 200'ün üzerinde toplantı yaptığını ve üreticilerin sorunlarını hem masada hem de sahada çözmeye gayret ettiğini belirten Pakdemirli, salgının ardından video konferans yoluyla yapılan bu toplantılarla sektörün talep ve isteklerini yerinde değerlendirmeyi, gerekli politikaları oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bir karış yeri boş bırakmasınlar" mesajı
Pakdemirli, bu toplantıları daha önce Antalya ve Konya için de yaptıklarını anımsatarak şöyle konuştu:
"Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada da üreticimizle ve yetiştiricilerimizle video konferans yoluyla bir araya geldiğimiz toplantılardan ve sırada Samsun'un olduğundan kendilerine bahsettim. O da tabii hemen sizlere bir mesaj gönderdi, dedi ki 'Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler, biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, arkasındayız'."
Türkiye'nin, Kovid-19 salgını gündeme gelmeden önce de gıda arz güvenliği noktasında çok iyi durumda olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Süreçle birlikte tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibarıyla da gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için en rahat seviyesindedir. 2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda." bilgilerini verdi.
"Ekilmedik yer bırakmayacağız"
Pakdemirli, gıda arz güvenliğinin garanti altına alınması için ülkede ekilmedik yer bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, bu amaçla Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri çiftçilere bedelsiz tahsis edip üretime kazandıracaklarını dile getirdi.
Tahsis edilen arazilerde hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkileri ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerin ekilmesini sağlayacaklarını aktaran Pakdemirli, böylece hem çiftçinin hem de ülkenin kazanacağını bildirdi.
Pakdemirli, bu yıl tarımsal destek tutarının 22 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"2020 yılı tarımsal destekleme bütçemizdeki 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık. Çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikasıyla telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız.
Kimse merak etmesin, siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz üretin, ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak, gerekirse devlet olarak biz alırız."
Pakdemirli, Samsun'un tarım açısından önemine de değinerek, kenevir üretiminin yüzde 85'inin, fiğin yeşil otunun yüzde 16'sının, çeltiğin yüzde 14'ünün, fındığın yüzde 18'inin ve lahana üretiminin yüzde 27'sinin bu ilden sağlandığını söyledi.
Bakan Pakdemirli, Samsun'da gerçekleştirilecek tarım ve ormancılık yatırımları ile sağlanacak desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Samsun, Güncel
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