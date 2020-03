Bakan Pakdemirli'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Pakdemirli yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:"Toplumun ve ailenin temel değeri, yarınların mimarı, sevginin ve saygının en yücesini hak eden değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Kadın üretir, besler, büyütür, dünyayı güzelleştirir, sevgi ile umudu yeşertir. Bazen tarlada bir işçidir ter döken. Bazen içine bir can sığdıran ve gelecek nesillerimizi yetiştirendir kadın. Bereketli elleri ile tohumu buğdaya, buğdayı ekmeğe çeviren, emeği ile değer üretendir kadın. Siyasetten sanata, eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete hayatın her alanında, dokunduğu her işte ses getirendir kadın. Kadınlarımızın gücüne inanıyor, bakanlık olarak kadın çiftçilerimize, üreticilerimize, girişimcilerimize, üretim süreci içinde aktif bir şekilde bulunmasına yönelik her türlü desteği veriyoruz. Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet. Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."(İHA)

Kaynak: İHA