Bakan Pakdemirli'den Fethi Sekin'in Ailesine Ziyaret

23 Kasım 2018 Cuma 12:26



23 Kasım 2018 Cuma 12:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in evine ziyarette bulundu.Ege Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.Bakan Pakdemirli'yi şehit polisin eşi Rabia Sekin karşıladı. Evde okunun duaların ardından Bakan Pakdemirli, Rabia Sekin'e Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.Pakdemirli'ye ziyaretinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ eşlik etti.Bakan Pakdemirli ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. - İZMİR