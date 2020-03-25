Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine "hasta personel çalıştırmayın" uyarısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
25.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:29
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Ekonomi