Bakan Pakdemirli'den hayvanları telef olan aileye destek

BURAK AKAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale 'nin Biga ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan aileye buzağılarıyla beraber 3 sığır temin edilmesini sağlayarak destek oldu.Pakdemirli, geçen hafta perşembe günü Şerbetli köyünde yıldırım düşmesi sonucu 8'i gebe 10 büyükbaş hayvanını kaybeden Kızık ailesinin yaralarının sarılması için Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve ekibine talimat verdi.Bunun üzerine Karadağ, Gökhan ve Lütfiye Kızık'a teslim edilmek üzere buzağılarıyla 3 sığır temin etti. Hayvanlarını kaybettikleri için üzüntülü olan aile, kendilerine sağlanan bu destekle büyük mutluluk yaşadı.Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ekiplerin de katıldığı çalışma sonrası aileyi cep telefonundan görüntülü arayan Pakdemirli, olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.Yaşanan hadisenin doğal bir olay olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:"Hemen talimat verdim arkadaşlarıma. En azından bir teselli olsun diye size bu hayvanları gönderdik. Devlet yanınızda. İnşallah imkanlarımız doğrultusunda sizleri memnun etme noktasında en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Her zaman sizlerin yanındayız. Tarım ve hayvancılığın devam etmesi, bu zor ve meşakkatli işte devletin biraz da olsa, bir nebze de olsa yanınızda olması önemli. Devlet her zaman yanınızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum. İnşallah Çanakkale'ye geldiğim zaman köyünüzde sizleri ziyaret etmek isterim. Ankara 'ya gelirseniz sizleri de buraya her zaman bekliyorum."Üretici Gökhan Kızık Pakdemirli'ye gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.Yalnız bırakılmadıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kızık, "Olayda 8'i gebe 10 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Olay yerine gittiğimde inanmak istemedim gördüklerime. Çok acı bir durumdu. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. Allah devletimizden razı olsun. Bizi bu aciz günümüzde desteksiz bırakmadılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, İl Müdürümüze ve emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederim." diye konuştu.Kızık'ın eşi Lütfiye Kızık da Pakdemirli'yi köylerine davet etti ve gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti.Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise hadisenin meydana geldiği andan itibaren konunun takipçisi olduklarını anlattı. Pakdemirli'ye konuyu arz etmelerinin ardından ivedilikle aileye destek verilmeye başlandığını anımsatan Karadağ, "Bakanımızın talimatıyla gece yarısı hayvanlarımızı temin ettik. Sabaha karşı tüm nakil işlemimiz bitti. Çok şükür ailemizin yarasını bir nebze sarıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın inşallah." dedi.Karadağ, Kızık ailesine Yıldırım Enerji Holding'in üst yöneticisi Mustafa Kurnaz tarafından 2 sığır daha hediye edildiğini, bu hayvanların da bu hafta aileye teslim edileceğini sözlerine ekledi.