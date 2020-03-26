Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapması Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa...
26.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:59
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılarTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telekonferans yöntemiyle il müdürleri ile görüşme yapmasıBakan Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle bakanlığa bağlı il müdürleri ile online toplantı yaptı. Pakdemirli, alınması gereken önlemlere ilişkin il müdürlerine talimatlar verdi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Güncel