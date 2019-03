Bakan Pakdemirli'den "Kadınlar Günü" Mesajı

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak kadın çiftçilerimizin, tarlasında, bahçesinde, bağında, serasında, ahırında, ağılında üretim süreci içinde aktif bir şekilde bulunmasına yönelik her türlü desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.Pakdemirli, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşamın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, evinde ya da iş dünyasında emek ve değer üreten kadınların her daim başlarının tacı olduğunu bildirdi.Kadınların sonsuz sevgi, hoşgörü ve merhametle yetiştirdikleri nesillerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirdiğine işaret eden Pakdemirli, kadınların, eğitimden sağlığa, spordan sanata, siyasetten tarıma kadar tüm alanlarda aktif rol aldıklarını belirtti.Pakdemirli, bunun en güzel örneğini, kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilerin gösterdiğini, tarımdaki istihdamın yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu, çalışan kadınların yaklaşık üçte birinin tarım sektöründe bulunduğunu ifade etti."Kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz"Bakanlık olarak kadın çiftçilerin, tarlasında, bahçesinde, bağında, serasında, ahırında, ağılında üretim süreci içinde aktif bir şekilde bulunmasına yönelik her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, desteklemelerde kadınlar ve gençler için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını bildirdi.Pakdemirli, kadının elinin değdiği her işin başarıyla neticeleneceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Geleceğin şekillendirilmesinde büyük rolü olan kadınlarımıza karşı her türlü ayrımcılığın önlenerek, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için var gücümüzle çalışmaktayız. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle de bu alanlarda ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ülkemizin bekası için hayatını hiçe sayan ve büyük kahramanlıklar gösteren kadınlarımıza karşı özellikle şiddet meselesi başta olmak üzere, kadınlarımızın karşılaştığı problemleri bertaraf etmek için mücadeleye devam edeceğiz. Modern, demokratik ve ekonomik bakımdan güçlü bir Türkiye hedefimize kadın-erkek eşitliğini sağlamış ve üreten bir toplum olarak ulaşabileceğimizi hatırlatarak, gerek aile gerek toplum yapımızın temel taşı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."