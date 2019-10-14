Bakan Pakdemirli'den Karacabey çıkarması

Verimli tarım arazileri ile Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Karacabey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ağırladı.

Bir dizi programa katılmak üzere ilçeye gelen Pakdemirli, ilk olarak Kurşunlu sahil kasabasında balıkçılarla öğle yemeği yedi. Daha sonrasında, Karacabey ıhlamur ormanlarını ziyaret ederek köylülerle bağ sağımı yapılmasına eşlik eden Bakan Pakdemirli, akabinde de Karacabey defne tesisini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Karacabey'in ülke tarımındaki rolüne vurgu yapan Pakdemirli, ilçenin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla birlikte, özellikle tarım ve turizmde Türkiye'ye örnek olacak potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli ayrıca, verimli tarım arazilerini daha iyi değerlendirip ormanları da daha verimli hale getirerek, vatandaşların gelir seviyesini ve yaşam standartlarını yükseltme hedefinde olduklarını kaydetti.

Üreterek gelişmeye devam edecek

Belediye Başkanı Ali Özkan da ziyaretler süresince Bakan Pakdemirli'ye eşlik ederken, kendisiyle yaptığı görüşmelerde 3T vizyonu ile yola çıktıklarını ve bu noktada nitelikli tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Özkan'ın Bakan Pakdemir ile yaptığı görüşmelerde, ilçedeki tarımsal ve teknolojik yatırımlara da değinilirken, ülke tarım ve hayvancılığının en önemli bölgelerinden biri olan Karacabey'in, mevcut coğrafi konumu itibariyle de Bursa'nın ve ülkemizin geleceğinde çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekildi.

Karacabey için çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Pakdemir'in Karacabey ziyaretinden son derece memnun ayrıldığına vurgu yapan Başkan Ali Özkan, "Karacabey'imiz tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ülkemizin lokomotif kentlerinden biri. Bizler de göreve geldiğimizden beri 3T formülüyle özetlediğimiz tarım, turizm ve teknolojik açıdan yapılması planlanan her türlü süreci titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki verimli arazilerimiz, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye de son derece elverişli. Bu konuda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Bakanımıza, bugüne kadar ilçemize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettik. Kendisi Karacabey'in ülkemiz için son derece önemli bir kent olduğunu ifade ederek, özellikle son yıllarda gösterdiği gelişimin örnek olduğunu söyledi. Bu noktada Karacabey'in daha da gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Karacabey'imizin çalışkan insanları her şeyin en iyisine layıktır. Biz de Karacabey'e, Karacabeylilere en iyi şekilde hizmet ederek, kentimizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.