Bakan Pakdemirli'den kooperatiflere ciro çağrısı-Bakan Pakdemirli: " Fransa 'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Türkiye olarak da o kadar olması lazım""Gıda konusu bir milli güvenlik, memleket meselesidir"İZMİR - 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile İzmir Swissotel'de gerçekleşen 3. Ege Ekonomik Forum'a katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fransa'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Sayılarını artırmamız lazım. Fransa ölçeğinde 86 milyar dolar ciro varsa Türkiye olarak da o kadar olması lazım" dedi. 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile dün İzmir Swissotel'de başlayan 3. Ege Ekonomik Forum'un ikinci günü, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal hasılada ya birinci ya da ikinci olduğunu belirterek, "Ciddi bir performansımız var. Birlik ve kooperatifler olarak bunların pazarlamasını yaparsak ürünü çok daha iyi pazarlarız. Birlik ve kooperatifleri devreye almadan bugünü kurtarırız ama önümüzdeki 20 yılı kurtaramayız. Yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz lazım. Bu bizi bir noktada korkutmalı. Tabii ki baktığımızda geçmiş yüzyılda bunun çareleri de bulunmuş. Avrupa'da 250 bin kooperatif ve 5.4 milyon çalışanı var. Fransa'da 15 bin kooperatif var ve 86 milyar dolar ciro yapıyorlar. Bizde de kabaca aynı miktarda kooperatif var ama 1 milyar dolar ciro yapan kooperatif yok. Sayılarını artırmamız lazım. Fransa ölçeğinde 86 milyar dolar ciro varsa Türkiye olarak da o kadar olması lazım" diye konuştu."Gıda konusu bir milli güvenlik, memleket meselesidir"Gıdanın değerine vurgu yapan ve bu konuda siyaset yapılmaması gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm paydaşların üzerine düşeni yapması gerekiyor. 'Tarım bitti, üretici şöyle böyle oldu' dendiğinde tarımda var olanları da korkutup bu işten kaçmasına neden oluyorlar. Eleştiri tabii olsun ama bunlar saygı ve sevgi çerçevesinde olmalı. Bunun üzerinden siyaset yapıp kimse kendisi için rant elde etmeye çalışmasın. Bu bir milli güvenlik, memleket meselesidir.""Türkiye'nin kendine özel durumunu da kabullenmek lazım"Önümüzdeki hafta Tarım Şurası'nın yapılacağını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Daha iyi planlamaya ihtiyacımız var. Sözleşmeli üretimi planlayacak duruma getirebilirsek bu Türkiye için son derece faydalı olacak. 7 Euro olan patates geçen sene 380 Euro'ya çıktı yurt dışında. Hiçbir yerde muhalefet liderleri konuşmadı. Türkiye'nin kendine özel durumunu da kabullenmek lazım. Türkiye'nin enflasyon sepetinde gıdanın aldığı pay yüzde 25. Gıda konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek" dedi."Tohumdan çatala kadar olan zinciri takip etmemiz lazım"Konuşmasında perakende sektörü hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Pakdemirli, "Bizim müstahsil o kadar nahif ki '50 kuruşa salatalık sattım, Allah bin bereket versin. Pazarcı 2 liraya tezgaha koydu' diyor. Pazarcının karını nahiflikle söylüyor. Halbuki en büyük emek onda. Bu işin hal tarafı, perakende tarafı var. Hükümet bu konuda çalışma yürütüyor. Bu iş sadece halle değil perakendeye de bakmak lazım. Tohumdan çatala kadar olan zinciri takip etmemiz lazım. Perakende Yasası ile ilgili şöyle bir inancım var ama sektör kabullenmek istemiyor. Ama eğer Yelki'deki tarlada marul üreten Ayşe Teyzemiz, Yelki'deki zincir mağazanın reyonuna satarsa sorun ortadan kalkar. Enflasyonu yenmenin önemli kısmı yerel ürünün satışından geçiyor. İşlenmiş ürün de son derece önemli. Perakende sektörü, 'onların imalathanesi küçük standardımıza uymaz' diyor. Bizim ürünlere katma değer yüklememiz lazım" ifadelerini kullandı."Her kökün içine Bakanlık olarak bakma şansımız yok"Gıda güvenliği konusunun da son derece önemli olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konu ıspanakla da ortaya çıktı. Her kökün içine Bakanlık olarak bakma şansımız yok. Herkesle belli seviyede eğitimle bu işi götürmemiz lazım. Yabani ottan bir zehirlenme vakası oldu. Gıda güvenliği son derece önemli. İstihdam konularında da çiftçinin yaşı artıyor. 50'li yaşların üzerine çıktık. Genç nesillerin bu işin içinde olması lazım.""Seri üretime hazırız, Türkiye ihracatçı olabilir"Tamamen elektrik ile işleyen traktörü 6 aydan kısa bir zamanda bitirdiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "5 saat çalışa tarlada normal bir traktörden daha iyi. Seri üretime hazır bir şey var elimizde. Türkiye bu konuda iddialı olabilir mi, olabilir. Seri üretime hazırız. Türkiye bu konuda ihracatçı da olabilir" dedi. Pakdemirli ayrıca, "Buradan bir müjdeyi de vermek istiyorum. Dikili tarıma dayalı organize sanayi bölgesi hayırlı olsun. Burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi olacak" ifadesini kullandı.Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon oluşturmak amacıyla bu yıl gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu; Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup ortaklığında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkılarıyla düzenlendi.