Bakan Pakdemirli'den kurban kesiminde 'eziyet' uyarısı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,? kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini söyledi. Pakdemirli, "Hayvanları uygunsuz şekillerde yakalayarak, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yaparak insani ve dini bakımdan uygun olmayan hallerle, hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine sebep olmayalım" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, tüm vatandaşların kurbanlarını, komisyonlar tarafından belirlenen yerlerde kesmesi gerektiğini kaydetti. Pakdemirli "Bu kesim yerlerinde Kurban Bayramı süresince görevlendirdiğimiz veteriner hekimlerimiz, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlarımıza hem teknik hem de hijyen ve hayvan sağlığı hususlarında yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımız da bu yerler dışında kurbanlarını keserek hijyen ve çevre kirliliğine mahal vermemeliler" dedi.

'GEREKSİZ YERE ACI ÇEKMELERİNE SEBEP OLMAYALIM'

Pakdemirli, kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini de vurgulayarak, "Hayvanları uygunsuz şekillerde yakalayarak, uygun olmayan gereç ve şartlarda kesim yaparak insani ve dini bakımdan uygun olmayan hallerle, hayvanların gereksiz yere acı çekmelerine sebep olmayalım" dedi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel şartlar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır' hükmünün bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli şöyle devam etti: "Hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 552 lira idari para cezası uygulanacak. Bununla birlikte, yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere de 5199 sayılı kanunun gereği olarak hayvan başına 3 bin 897 lira idari para cezası uygulanacak. 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde Bölge Müdürlükleri ve İl Şube Müdürlüklerine tedbirlerin alınması için talimatlar verildi."

İKİNCİ UYARI ORMAN YANGINLARI

Pakdemirli, bayram süresince ülke genelinde havaların sıcak ve dolayısıyla orman yangınları açısından riskli olacağını da ifade ederek, "Bu sebeple vatandaşlarımız orman içlerinde ve kenarlarında yangınlara karşı çok dikkatli olsunlar. Özellikle mangal ateşini muhakkak söndürsünler ve orman içlerinde ateş yakmasınlar. Vatandaşlarımız tüm tedbirlerin alındığı mesirelik alanlarda ve piknik yapmaya izin verilen korunan alanlarımızda pikniklerini yapabilirler. Bir anlık dalgınlıkla ormana sıçrayacak bir kıvılcımın sonuçları ağır olabilir" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA