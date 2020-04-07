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Bakan Pakdemirli'den "su sıkıntısı yok" mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini bildirdi.

07.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:42
Bakan Pakdemirli'den
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini bildirdi.
Pakdemirli, barajlardaki doluluk oranına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye genelinde, 1 Ekim 2019- 6 Nisan 2020 tarihlerinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,7 azalma olduğunu aktaran Pakdemirli, işletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve sulama maksatlı toplam 360 depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu ifade etti. Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirerek, "Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su var ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Pakdemirli, 4 büyük şehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:
"İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibarıyla 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesinde. Bulunduğumuz mevsim itibarıyla halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor."
Ankara'daki barajlarda ise 346 milyon metreküp su bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor." ifadesini kullandı.
"Gereksiz yere israf etmeyelim"
Pakdemirli, Kovid-19 nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelinde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlanarak peyderpey hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi
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