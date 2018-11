Bakan Pakdemirli'den Tarımsal Destekleme Müjdesi

23 Kasım 2018 Cuma 11:40



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destek ödemelerine ilişkin "Çiftçilere 490 milyon lira tarım destekleme ödemeleri bugün başlıyor" açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, et fiyatlarına yönelik de "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumuna katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Şu anda dünyada Almanya otoda, beyaz eşyada birinci. Çin neredeyse her şeyi üretebiliyor. ABD'de hala dünyada öncü bir yol oynuyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Değişen küresel dengelerin, akıllı telefonların yapay zekanın uzay madenciliğinin konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz. 2050 yılına doğru yolculuğuna çıkalım. Kentleşme yüzde 70'in üzerinde olacak. Yüzde 50'den daha fazla gıda üretimine ihtiyaç olacak. Köyden kente göçle mücadele ederken, bir yandan yağış azalıyor, bir yandan da üretim azalıyor. Dünyada üretilen gıda maddelerinde, her üç kilo gıda maddesinin bir kilosu atılıyor. Bununda yarım kilosu yenebilir düzeyde. Öte yandan da 30 ülkede gıda, 80 ülkede su sıkıntısı yaşıyor. Küresel ısınmanın yüzde 20 ile 40 arasında verim düşüşüne neden olacağını söylemek lazım. Mevcut sanayi uygulaması yani yeni bir şeyler üretmezsek, sulama sularını arttırmamız lazım. Yüzde 67 tarımsal alanları arttırmamız lazım. Tarım arazileri dünya çapında yok oluyor, su kaynakları da dünya çapında azalıyor" diye konuştu."Tarımda milli birliğe ihtiyacımız var"Gelecekte dünyayı doyuranın dünyanın lideri olacağını ifade eden Pakdemirli, "Tarım siyasete açık, günlük siyasete açık. Tarımı siyasetten ayrı tutmamız lazım. Hakikaten zor bir ev ödevimiz var. Tarımda milli birliğe ihtiyacımız var. Hep birlikte yan yana yürümeye ihtiyacımız var. Pamuğu gömlek yapıp satmamız lazım. Tarım ürünlerini de gıda olarak satmak lazım. Fındığı gıda maddesi olarak satmamız lazım. Benim global bir marka hayalim var. Türkiye'nin global üç beş markası var. Global bir dördüncü markayı eklersek tarım ürünlerinden elde ettiğimiz gelirde üç beş misli fazlasını elde edebiliriz. Zeytinyağında hala İzmir en büyük ihracatçılardan ama bunun en azından yüzde 80'i hala dökme olarak ihraç ediyoruz. Bir katma değer yükleyip Türkiye'den ihraç etmemiz lazım" dedi.Türkiye'de son 15 yılda tarımla ilgili çalışmaları da anlatan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Son 15 yılda tarımla ilgili genel vaziyet ne? Tarımsal destekleme 1.9 milyardan, 15 milyara çıkmış. Büyükbaştaki havyan sayısı 9.9 milyondan, 16 milyon adete gelmiş. Küçükbaşta bu rakam 44 milyon adete gelmiş. Balık tüketimimiz 2002 yılında yılda 6.7 kilo balık yiyormuşuz. 2017'de bu rakam 5.5 kilo balık yiyormuşuz. Balığı yemeği arttırmamız lazım. Tavuk 2002 yılında 10 kilo yiyormuşuz, 2017 yılında 26 kilo yiyoruz. Tavukta artış var. Ette ise yılda 6 kilo yiyormuşuz. Şimdi 15 kilo yiyoruz. Ben diyorum ki balığı daha fazla yememiz lazım. Kasaplık et ithalatımız olmayacak. Tüketici tercihleri ete yönelik olduğu için bizim bu konudaki ithalat bağımlılığımızı bitirmek için üç senelik bir program yapacağız. Türkiye'yi artık kesinlikle ithalattan bağımlı olmaktan çıkacaktır. Ucuz et satışımız da devam edecek."Sözleşmeli tarımda düzenlemeSözleşmeli tarımda düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, "Sözleşmeli tarımda hep köylüyü suçluyoruz ama sanayici de köylü kadar suçlu. Bununla ilgili bir mevzuat yasa düzenlemesi yapmamız lazım. İki tarafın haklarını savunan sözleşmeli tarıma geçersek planlamayla ilgili önemli adım atmış olacağız. Spekülatif fiyatlara karşı önemli bir adım atmış olacağız. Planlamayla birlikte teknolojiyi mutlaka kullanmamız lazım. Desteklemeyi de böyle koymak lazım. Desteklemenin bir faydası var mı? Var. Hasılayı arttırıyor mu? Arttırıyor. Hayvancılıktaki verimi çok daha fazla. Ancak bunların etkisini tekrar gözden geçirmemiz lazım" dedi.Hazine arazilerinin kiraya verilmesinin yanında vatandaşa artık parasal yönden de destek verdiklerini anlatan Bakan Pakdemirli, tarım kooperatiflerine değinip, "Elbette birliklerde, kooperatiflerde olacak. Sivil toplum gelişecek bana göre demokrasi için en büyük şartlardan bir tanesi. Hala çiftçilik yaptığım için köylülerini içindeyim. Herkes kooperatif kuruyor. Bu işi derleyip toplamamız lazım. Bunun için çalışma yapacağız ama bunun zorlamayla olmasını istemiyorum. Siz kendiniz birleşin. Japonya bunu yaptı. Bizim ilk beşte bine giren kooperatifimiz yok. Bu çalışmalara imza atmamız lazım. Japonya'da tek biri kooperatifin 50 milyar geliri var. Kooperatiflere üretici ile tüketicinin buluşturulmasında önemli bir rol almalı ve edinmeli. Buradaki eksiklikleri elden geldiğince yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Çiftçilere destek müjdesiKendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Pakdemirli, "Biz bir konuda konuşuyorsak dersimizi çalışıp yapıyoruz. Tarımı günlük siyasete medyanın manşetine alet etmemiz lazım. Tarımı sanayiden daha değerli. Tarımla ilgili bir şey söylüyorsak çözüm önerisini mutlaka veriyor olmamız lazım. Muhalefet sözcülerini aradım. Ne belge istiyorsanız verelim dedim. Mutlaka eleştiri olacak. Ama rakamların üzerinden gerçek olan rakamları çarpıtarak bir yere varamayız" şeklinde konuştu.Pakdemirli, konuşmasının sonunda ise çiftçilere ödeme müjdesi vererek, "Çiftçilere müjde açıklamak istiyorum. Bugün itibariyle başta organik tarıma destek olmak üzere yarım trilyonluk, 490 bin destekleme ödemleri yapmaya başlıyoruz. Ödemelere bugün saat 18.00'den itibaren çiftçilerin hesabına aktarılacak" diye konuştu.İşte destekleme rakamlarıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin destekleme açıklamasına ilişkin bakanlık rakamları paylaştı.2018 yılı destekleme ödemeleri 23 Kasım 2018 tarihinde başlayacak. Alan bazlı desteklemelerden, organik tarım desteği olarak 74 ilde 51 bin 443 üreticiye 143,7 milyon TL, hayvancılık desteklerinden hayvan genetik kaynaklarının geliştirilmesi desteklemesi olarak 37,5 milyon TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olarak 9,4 milyon TL, süt tozu ve çiğ süt desteği olarak 12,9 milyon TL, kırsal kalkınma desteklerinden, kırsal kalkınma ekonomik yatırımlar ile bireysel basınçlı sulama desteği olarak 80,7 milyon TL, IPARD ulusal katkı payı olarak 40 milyon TL, diğer tarımsal desteklemelerden tarım sigortaları desteği olarak 149,3 milyon TL, tarımsal danışmanlık desteği olarak 13,1 milyon TL, çiftlik muhasebe veri ağı katılım desteği olarak 3,4 milyon TL verilecek. Böylelikle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren toplamda 12,7 milyar TL ile 2018 yılı için üreticilere verilmesi planlanan toplam 14,5 milyar TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemelerinin yüzde 88'lik kısmı ödenmiş olacak. Ödemeler bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacak. - İZMİR