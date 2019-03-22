Bakan Pakdemirli'den Üreticiler İçin 1 Milyar 432 Milyon TL'lik Ödeme Açıklaması

Kaynak: DHA

MANİSA'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilere 1 milyar 432 milyon TL tutarında ödeme yapılacağını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa'nın Akhisar ilçesine geldi. Akhisar Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, üreticilerin yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı. Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri konusunda bilgi veren Bakan Pakdemirli, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemelerinin üreticilere, bugün saat 18.00'den sonra yapılacağını söyledi.Bakan Pakdemirli, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği çerçevesinde 16 ilde 404 bin 183 üreticiye 847 milyon TL; Küçük Aile İşletmesi Desteği çerçevesinde 58 ilde 13 bin 308 üreticiye 4,6 milyon TL; Yem Bitkileri Desteği Çerçevesinde 25 ilde 105 bin 49 üreticiye 380,7 milyon TL; Çay Primleri çerçevesinde 5 ilde 178 bin 150 üreticiye 191,5 milyon TL ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği çerçevesinde 6 ilde 34 üreticiye 8,3 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Pakdemirli, desteklemeler kapsamında üreticiye toplam 1 milyar 432 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.- Manisa