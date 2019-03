Kaynak: DHA

RUMELİ VE BALKAN DERNEKLERİ BULUŞMASI'NA KATILDI Manisa 'daki programlarının ardından İzmir 'e geçti. Rumeli ve Balkan Dernekleri Buluşması'na katılan Bakan Pakdemirli, 41 dernek ve 4 federasyonun temsilcisiyle bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Pakdemirli'ye, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci , AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız eşlik etti. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Bakan Pakdemirli, göçmenlerden sağcı da solcu da çıktığını ama hep bayrağını seven insanlar çıktığını belirterek, "Ben özellikle İzmir'i çok seviyorum. Bugün Ankara 'dayım, ama işim bittiği gün bir gün dahi beklemem, çoluğumla çocuğumla birlikte İzmir'e dönerim. Bu anlamda ben İzmir'in yaşanabilir, evlatlarımızın iş ve AŞ bulabileceği bir şehir olmasını istiyorum. Her defasında, gurbete gittiğimde İzmir'e nasıl dönerim diye hesap yapıyorum. Bizim hayat ne yazık ki biraz seyyar bir hayat oldu. Bakan olunca, son günlerde acaba İzmir'e dönmesem mi diye düşünmeye başladım. Ama ilk defa bu kadar umutluyum. Çünkü ilk defa Nihat Zeybekci gibi bir başkanımız var. İzmir'in yapısına uygun, İzmir'i bilen ve anlayan bir başkan. İzmir, projesi olanla projesi olmayana oy verecek. Ben Tarım ve Orman Bakanı olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi.'LİSTELERİNDE, PKK TARAFINDAN ONAYLI 27 MECLİS ÜYESİ VAR' CHP 'nin listelerinde 27 tane terör örgütü PKK tarafından onaylanmış meclis üyesi olduğunu ileri süren Bakan Pakdemirli, "Bizim son dönemde 4 ana kırmızı çizgimiz var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet. Bugün CHP'nin ortaklık yaptığı partiler tek bayrağı kabul ediyor mu? Hayır. Kürdistan diyorlar mı? Evet. Kürdistan diye bir ülke var mı? Yok. Yani bu dönem adresiniz belli. CHP bugün ne yazık ki bir proje partisi olmuş durumdadır. Kötü yapılaşma problemini birçok şehrimiz çözdü ama İzmir bir türlü çözemedi. Daha önceden belediyecilik tecrübesi olan, iş insanı ve para iradesini bilen bir insana İzmir'i emanet etmemiz lazım. Ben bankacıyım, banka yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Bir bilançoya baktığım zaman o bana her şeyi anlatır. İzmir'in bilançosuna baktığım zaman bankacılık deyimiyle tembel bir bilanço görüyorum" diye konuştu.Bakan Bekir Pakdemirli'ye, konuşmasının ardından Rumeli ve Balkan dernekleri tarafından Evlad-ı Fatihan beratı verildi. Göçmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Pakdemirli, daha sonra otelden ayrıldı.