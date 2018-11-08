Bakan Pakdemirli, dondurma kesti
KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Kahramanmaraş
'ta katıldığı bir dizi programların sonunda dondurma keserek, kendisini takip edene gazetecilere ikram etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Expo 2023'e doğru programının ardından Kahramanmaraş'ta çeşitli toplantılara katıldı. Pakdemirli kentten ayrılmadan önce 'Maraş Dondurması' kesti.Kestiği dondurmaları kendisini takip eden gazetecilere ikram eden Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş programını tamamladı.
Bekir Pakdemirli,Kahramanmaraş
08 Kasım 2018 Perşembe 18:15