10 Aralık 2018 Pazartesi 14:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:10

- Bakan Pakdemirli: "Dünyayı doyuran, dünyanın lideri olacak"Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Azerbaycan'daBAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünyayı doyuran, dünyanın lideri olacak ve tarımı olmayan ülke de mutfağı olmayan eve benzer" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük Bakü temasları kapsamında ilk olarak Ada Üniversitesinde düzenlenen AgTech ve Yeşil Enerji Forumu açılış törenine katıldı.Foruma Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Enerji Bankı Perviz Şahbazov, Azerbaycan Telekomünikasyon ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, ADA Üniversitesi Rektörü Hafiz Paşayev, Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, bürokratlar, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birçok teknolojiye sahip olabilirsiniz ama mutlaka tarımda, en azından belli stratejik ürünlerde kendi kendinize yeterliliğiniz olması gerekiyor. Bugün itibariyle 1 milyar insan aşırı yoksul, 800 milyon insan aç, 600 milyar insan ise dünyada obez. 3.5 trilyon dolar da yanlış beslenmeye para ödüyoruz. Bu Türkiye gibi bir ülkenin gayrisafi milli hasılasının beş katına denk geliyor. Her yıl 1.4 milyar ton gıda israf ediyoruz. İsraf ettiklerimizin yarısına yakını yiyilebilir vaziyette. Küresel ölçekte ekili alanlar, meralar ve ormanlar karasal alanların yüzde 60'ını teşkil ediyor" ifadelerini kullandı."Tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 80'ine yakınını küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta kullanıyoruz" diyen Bakan Pakdemirli konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Ama kalori olarak da en fazla alabildiğimiz yüzde 20'si. Yüzde 80 alan kullanıyoruz yüzde 20 kalori elde ediyoruz. Tüm bu alanlar dünyadaki tatlı suyun yüzde 70'ini sarf etmekte. Gerçekten tarımda bugün dünya çapında çok güzel örnekler var. Bu örnekleri artırarak gitmemiz gerekiyor. Teknoloji, tasarruf ve verimliliği yönlendirebildiğimiz sürece teknolojiyi de sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Tarım ve teknolojiyi kullandığımızda bir verimlilik elde ediyoruz. Kapalı sulama ve otomasyonları, big data kullanımı, drone ve uydu görüntüleme sistemleri, sensör ve arazi izleme, dikey ve kontrollü ortamda tarım, otonom, hydroponic yani tamamen topraksız suyla yapılan ve dikey tarımlar. Otonom traktörler bence çok önemli. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında da ciddi bir mesafe almamız sebebiyet verebilir. Dünyayı doyuran, dünyanın lideri olacak ve tarımı olmayan ülke de mutfağı olmayan eve benzer. Türkiye'de teknolojinin yanında ölçeğe de koşmanın yolunu arıyoruz. Bugün hayvan ahırları yaparken, hayvan ahırlarının yanında mutlaka biyogaz tesisleri, biyogaz tesislerinin yanında ondan çıkan atık gazları kullanabileceğimiz sera. Seranın atıklarıyla biyogaz tesislerini. Yani böyle büyük tesisler teknolojinin ve ölçeğin kullanıldığı büyük tesisler ve bunlara da teşvik etme yolunda Türkiye'de biz bu tarz örneklere imza atma peşindeyiz. Her 1 dolar harcadığımız meteoroloji, 15 dolar olarak tarımda bize geri dönüyor. Tohum tarafında 5 stratejik öncelikten bir tanesi. Tohumda 150 bin tondan 1 milyon tona geldik. Güneş enerjisinde de aşağı yukarı 2017 yılında 1.80 GW artan bir güneş enerjisi kasideyle Avrupa'nın en büyük enerji piyasalarından bir tanesi haline geldik. Rüzgar gücü de 2017 yılı itibariyle 7 GW'ye çıktı, 3 katına çıktı."Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretin ilk gününde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile de bir araya gelecek.