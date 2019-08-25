Haberler» Güncel» Haber

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangın bölgesinde inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

25.08.2019 00:14 Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangın bölgesinde inceleme yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.
Pakdemirli, Yeşilköy ve Beyköy arasındaki mevkide yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler ve yetkililerden bilgi aldı.
Ormanlık alanda da incelemelerde bulunan Pakdemirli, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yangın takip aracında yangınla ilgili değerlendirme yaptı.
Köy sakinleriyle de görüşen Pakdemirli, ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirtti.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da incelemelerde hazır bulundu.

Bekir Pakdemirli, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:13   Avukat anne ve oğlundan sonra baba da hayatını kaybetti
01:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüştü
01:02   Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in naaşı memleketine uğurlandı
00:52   Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti
00:49   Kız arkadaşını darp eden şüpheli adli kontrol şartı ile serbest
00:49   Şehit polis Çelebi'nin cenazesi memleketine getirildi
00:45   Sinop'a şehit ateşi düştü