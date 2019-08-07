Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım. Suyun önemini onlara anlatmamız lazım. Gönüllülük projesinin buna mutlaka katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, 'Gönüllülük Alanında' İş Birliği Protokolü imza töreni düzenlendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Protokol ile gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyet ile projeler aracılığıyla gıda, su, toprak, tohum, tüketim, tasarruf, geri dönüşüm, tarımsal kaynaklı çevre kirliliği, küresel ısınma, şiddetli hava olayları, iklim değişikliği konularında başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilgi ve duyarlılık düzeyinin yükseltilmesi amaçlandı. Her iki bakanlığın bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları, tabiatı koruma alanları, geri dönüşüm, küresel ısınma, şiddetli hava olayları gibi konularda gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici proje ve faaliyetleri işbirliği ve koordinasyon içinde gerçekleştireceği bildirildi.

'GENÇLİĞİ TOPRAKLA, FİDANLA BULUŞTURMAMIZ LAZIM'

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, tarımın ve ormanın geleceği için genç nesillerle bir araya gelmeleri gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım. Suyun önemini onlara anlatmamız lazım. İklim değişikliğinin önemini anlatmamız lazım; 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Gençlerden emanet aldığımız dünyamızı ileriye taşıyacak onlar. O yüzden onlarla iş birliğimizi mutlaka artırmamız lazım. Gönüllülük projesinin buna mutlaka katkı sunacağına inanıyorum. Gençlerimiz için en iyi yatırım, kendine yapılan yatırım. Bundan daha iyi bir yatırım yok. Gençlerimizin erken yaşlarda hayatla karşı karşıya gelmesi, meslek sahibi olması veya bilgi sahibi olması yolunda önemli adımlar atmasını önemsiyorum. Gençlerimize çok güveniyorum."

'GENÇLERİMİZİN ÇİFTÇİYİ TANIYAN ANLAYIŞLA YETİŞMELERİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Kasapoğlu ise bakanlık olarak 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettiklerini kaydederek, Türkiye'nin dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olduğunu bildirdi. Bakan Kasapoğlu, Türk milletinin yeşile önem verdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak pek çok çalışmamız var gençlerimize yönelik. Yurtlarımızda 700 bine yakın genci misafir ediyoruz. Gençlik kamplarımızda 150 bine yakın gencimizi misafir edeceğiz bu sene. Gençlik kamplarımızda gençlerimizi tarıma, doğaya yönelik yapacağımız çalışmalarla, faaliyetlerle yetiştireceğiz. Çiftçi amcalarımızla, teyzelerimizle birlikte tecrübe aktarımıyla toprağı anlayan çiftçiyi tanıyan bir anlayışla yetişmelerini istiyoruz. Tarım kamplarımızda bize bu noktada pek çok yeni anlayışı kazandıracak. Bizim toprağa, ağaca, tabiata sorumluluğumuz hiç bitmeyecektir. Toprağın bize mütevazi olmayı öğrettiği pek çok şeyde gençlerimize erken yaşlarda kazandıracağına inanıyorum. Bizim sadece insana değil, kurda, kuşa, börtü böceğe borcumuz var. Bu anlayışla yetişmek zorundayız. Sadece insanın değil, her bir canlının hukukunu korumakla mükellefiz. Bu anlamda Gönüllülük protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, -