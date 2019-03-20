Bakan Pakdemirli, Göbeklitepe'de

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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'da UNESCO dünya kültür mirası listesindeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.Şanlıurfa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok protokol ve partililer tarafından karşılandı. Beraberindeki heyetle buradan Göbeklitepe'ye geçen Bakan Pakdemirli, yetkililerden kazı alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın, 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Pakdemirli, "2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi Şanlıurfa için çok büyük bir avantaj. Şanlıurfa tarım kenti olduğu kadar, turizm kenti olduğunu da göstermiş oldu. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış, bu ören yeri de çok güzel programlanmış ve planlanmış. Bugün burada, dünyada bir çok yerde göremeyeceğimiz ve hakikaten Urfa'nın Türkiye tanıtımında çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe'yi ziyaret etmiş olduk. Bir yandan da tatil yapmış gibi oldum, güzel bir gezi yapmış oldum. Son derece etkilendim ve duygulandım" dedi. - Şanlıurfa