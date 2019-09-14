Haberler » Güncel » Haber

Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4'üncüsü düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösteri 2019" etkinliğinde pilotluğunu Lee Proudfoot'un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı.

14.09.2019 11:26Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4'üncüsü düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösteri 2019" etkinliğinde pilotluğunu Lee Proudfoot'un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı.
Pakdemirli, etkinliği yürüten Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, 2 gün sürecek programda gösteri yapacak uçakları beraberindeki heyetle inceledi.
Pilot babası merhum Ekrem Pakdemirli gibi kendisinin de pilot lisansı olan Bakan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda teklif edilen uçakla 15 dakika boyunca gökyüzünde kaldı.
Öte yandan Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivalinde de bulunacağı öğrenildi.

Bekir Pakdemirli, Sivrihisar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:30 Abd askeri gemisi istanbul boğazı'ndan geçti
17:30 Dha dış ' abd'de çete terörü' telefonunu gasp edip, adeta linç ettiler
17:30 Down sendromlu çocuk ablasını yaraladı
17:29 Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği (1)
17:28 Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın paniği (1)
17:28 "Kayıt dışı istihdam insanın geleceğinden çalmadır"
17:27 Abd askeri gemisi istanbul boğazı'ndan geçti