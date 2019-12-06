Bakan Pakdemirli: Hayvan ithalatını bitirmekte kararlıyız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıla oranla canlı hayvan ithalatının yarı yarıya azaldığını belirterek, "Canlı hayvan ithalatını bitirmekte kararlıyız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının, Afyonkarahisar'daki değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, toplantı öncesinde Çay ilçesini ziyaret ederek inşası süren 13 milyon metreküp su hacmine sahip Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu. Bekir Pakdemirli'ye, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek eşlik etti.

Barajda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını belirten Pakdemirli, inşası devam eden barajın, kent için önemine işaret etti. Barajın yerden 105 metre yükseklikte olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Çay Barajı, 13 milyon metreküp su hacmi olan ve bölgenin en büyük hacimli barajlarından biri. Barajın açılışı için gerekli brifingleri aldık, müteahhitle de görüştük. İlkbaharın ilk günleriyle beraber barajda su tutulmaya başlanacak. Çay ve Bolvadin ilçeleri, memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak. Tarlalarımız, bozkırlarımız daha yeşil hale gelecek. Mart ayı gibi bu işi bitirmiş olacağız. Şu ana kadar inşaatın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumda" dedi.

TARIM DESTEKLERİNE BÜYÜK PAY

Bakan Pakdemirli, daha sonra kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, bakanlığın 2020 bütçesinin yüzde 54,5'nün tarım desteklerine ayrıldığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmak adına 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık. Böylece 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışla tarımsal desteklemede en yüksek artışı sağlamış olacağız. Sizlerin nezaretinde hem Hazine ve Maliye Bakanımıza, hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza çiftçimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, hükümetin hiçbir bütçe kaleminde yüzde 36,5'lik artış yok. 16.1 milyar lira olan tarımsal desteklememizi bu yıl 22 milyar liraya çıkarmaya muvaffak olduk" dedi.

'KARARLIYIZ, İTHALATI BİTİRECEĞİZ'

Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda da son derece kararlı olduklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bununla ilgili de geçenlerde yapmış olduğum açıklamayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını kasten saptırmak, çarpıtmak isteyenler var. Kimsenin besicilerimizin, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ekmeği ile oynamasına müsaade etmeyeceğiz. 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almıyoruz. İhtiyaç olmadığı sürece de bunu böyle devam ettireceğiz. 2018 yılına oranla 2019 yılında yapmış olduğumuz canlı hayvan ithalatları tam tamına yarı yarıya azaldı. Aynı hassasiyetle 2020'de de besicimizin, yetiştiricimizin para kazanması işin bu hassasiyetimizi de sürdüreceğiz. Bir ihtiyaç olmadığı sürece de biz bu işlerin içerisinde olmayacağız" dedi.