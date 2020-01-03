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Bakan Pakdemirli: "Hedefimiz 2023 yılında 500 milyon dolarlık tohum ihracatı yapmak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Hedefimiz 2023 yılında 500 milyon dolarlık tohum ihracatı yapmak" dedi.

03.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:02 Bakan Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'nin tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Hedefimiz 2023 yılında 500 milyon dolarlık tohum ihracatı yapmak" dedi.

Son yıllarda yerli tohum üretiminde önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Atılan bu adımlar ile üretimimiz, buna paralel ihracatımız da artış eğiliminde devam ediyor. Tohumculuk, fidan ve fide sektörüne yönelik yapılan yasal düzenlemeler ve bu sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde sertifikalı tohumluk üretiminde 7 kat, sertifikalı tohumluk ihracatında da 8 kat artış yaşandı" açıklamasını yaptı.

Hedef 2 milyon ton üretim

Tohumculuk sektöründeki hedeflere koşar adım ilerlediklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Bu hedefe ulaşamamamız için hiçbir neden yok. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak" dedi.

Tohum konusunda Türkiye'nin net ihracatçı olduğunun altını çizen Pakdemirli, "2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat yapıldı. 2019'un ilk altı ayında ise 52 bin ton tohum ihraç edilerek, toplam 135 milyon dolar gelir sağlandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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