Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi (2)

'ÜZÜM ÜRETİCİSİNİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir Ege İhracatı Birlikleri'ne yaptığı ziyaretin detayları yazılı açıklama ile duyuruldu. Pakdemirli, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ndeki toplantıda Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde 2019 -2020 sezonunda üreticinin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini, üretici ve ihracatçıların taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceğini, üreticilere Kurban Bayramı sonrasında güzel mesajlar iletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alacağı kuru üzümleri, ihracatçıların TMO'dan geri almasını taahhüt etmelerini de isteyen Pakdemirli, "Kendim çekirdeksiz kuru üzüm üreticisiyim, geçmiş yıllarda ihracatını da yaptım. Sektörün sorunlarını bilen, içinizden gelen birisiyim. TMO'nun zarar etmeden, kuru üzüm sektöründe piyasa yapıcı olması için çalışacağız. TMO geçen yıl piyasaya girmeden sektörü regüle etti. 2 yıldır üretici kar ediyor, bu yıl da zarar etmemesi için gerekeni yapacağız. Bu yıl TMO'nun piyasaya girmesi gerekirse kaç liradan piyasaya girmesi gerekir, ne kadar ürün alması gerekir bütün bunlar matematik. Bunu çalışıp gerekli adımları atarız. Üzüm fiyatını aşağı düşürmeyeceğimizin mesajını kamuoyu ile güçlü bir şekilde paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

'TMO 20 BİN TON ÜZÜM ALSIN, TÜRKİYE'NİN İHRACATI 80 MİLYON DOLAR ARTAR'

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ise üreticinin 10 TL fiyat beklentisinin makul olduğunu, kuru üzümde bu fiyat seviyesinin altına inilmemesi için TMO'nun 20 bin ton kuru üzüm almasını istediklerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a iletti. 2019- 2020 sezonunda rekoltenin yüksek olacağı beklentisi taşıdıklarını bunun da fiyatlar üzerinde baskı yaptığının altını çizen Celep, "Toprak Mahsulleri Ofisi piyasadan 20 bin ton kuru üzüm alması halinde Türkiye'nin kuru üzüm ihracatından kazanacağı döviz miktarı en az 70- 80 milyon dolar artacak. TMO'nun piyasada denge görevini görmesini istiyoruz" dedi.