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Bakan Pakdemirli, il müdürlerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, il müdürleriyle yaptığı online görüşmede, "Öncelikle vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamalıyız." ifadelerini kaydetti.

26.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:20
Bakan Pakdemirli, il müdürlerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, il müdürleriyle yaptığı online görüşmede, "Öncelikle vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamalıyız." ifadelerini kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Kovid-19 virüsü tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle Bakanlığa bağlı il müdürleri ile görüntülü toplantı gerçekleştirdi.
Pakdemirli, il müdürlerine, yörelerindeki üretici ve çiftçilerin motivasyonunu yüksek tutulması gerektiğini aktararak, üretimin sekteye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.
Türkiye'nin de Kovid-19 virüsü ile çok çetin bir mücadele içinde olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Devlet olarak, milletimizle birlikte bu salgının etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sağlıktan sonra en çok gıda ile ilgili büyük bir gündem olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimini sekteye uğratmamamız gerekiyor. Öncelikle vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamalıyız. Yani her şey sınırlandırılsa bile beslenme sınırlandırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu süreçte yapmamız gerekenler, vatandaşımızı güvenli gıdayı ulaştırmaktır"
Üretimin devam etmesi gerektiğini ve özellikle mart ve nisan aylarının çiftçiler açısından çok stratejik olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Çiftçimizin, yetiştiricimizin üretmeye, ama 'planlı-programlı-akıllıca' üretmeye devam etmesi gerekiyor. Sizlerin en başta yapması gereken şey, yörenizdeki üreticinin, çiftçinin motivasyonunu yüksek tutmaktır. Bu süreçte yapmamız gerekenler, gıda arz ve talep dengesini korumak ve vatandaşımızı güvenli gıdayı ulaştırmaktır. Koronavirüs salgını konusunda doğru okumalar yaparak, yarının ihtiyaçlarını öngörerek, çiftçilerimizi doğru yönlendirelim."
Tarım ürünlerinin her şeyin kaynağını oluşturduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Üretim olmadan, gıda sanayi başta olmak üzere, diğer faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanamaz. Milletimizin talep ettiği gıda ihtiyacını karşılamak zorundayız. Gıda değer zincirinin canlı kalmasını sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Tedarikten lojistiğe kadar bütün aşamaları çalışır halde tutmalıyız." ifadesini kullandı.
Yereldeki bağlantı noktalarının, il müdürlükleri olduğunu bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bizim gözümüz kulağımız sizlersiniz. İllerinizde kuracağınız takip sistemi ile vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almalısınız. Ayrıca bu süreçte olumsuz giden her veriyi bizlerle paylaşın ki tedbirlerimizi ona göre önceden alalım."
"65 yaş üstü çiftçilere esneklik sağlanması hayati önem arz ediyor"
Tarım takviminin dikkate alındığında gereken tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Özellikle tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için ekim, dikim, gübreleme gibi faaliyetlerin, üretim alanında sürdürülmesi için tüm imkanlarımızı seferber edelim. Üreticimizin arazilerine, bahçelerine, seralarına veya çiftliklerine ulaşmalarına imkan verelim." uyarısında bulundu.
Gübre, tohum, ilaç, yem gibi tarımsal girdilerin üretiminin, erişim ve dağıtımının kesintisiz devam etmesinin sağlanması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Temel gıda ürünlerimizde fiyat değişimleri ve stok takibin günlük olarak yapalım. Ayrıca 65 yaş üstü çiftçilerimize bağ, bahçe ve tarlasında üretimle ilgili iş ve işlemlerini yapabilmeleri için esneklik sağlanması, bu olağanüstü süreçte hayati önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.
Pakdemirli ayrıca, salgının yayılımını engellemek amacıyla, denetçilerin cezai işlemden ziyade, salgın ile mücadele için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına öncelik vermesi gerektiğini de belirterek, bu konulardaki görevlerin layıkıyla yerine getirilmesini ve bu zorlu süreçte gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Ekonomi

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