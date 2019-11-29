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Bakan Pakdemirli: İpek böceği destek ödemelerine başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz.

29.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:24Bakan Pakdemirli: İpek böceği destek ödemelerine başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Bekir Pakdemirli, Politika

Kaynak: DHA

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