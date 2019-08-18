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Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.

18.08.2019 15:15 Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı. İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın çıkan hem Tırazlı'da hem de Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangın bölgesinde helikopterle havadan denetim yaptı. Bakan Pakdemirli'nin yangınlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. Öte yandan, Urla Yağcılar'da da yangın çıktığı bildirildi.
(Tolga Tahçı - Sinan Yeniçeri/İHA)

Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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