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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (4)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI BAŞLATIYORİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Buğra Gökçe ile birlikte yangın bölgelerindeki durum ile ekiplerin çalışmalarını yerinde izledi.

19.08.2019 14:49 Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (4)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI BAŞLATIYOR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Buğra Gökçe ile birlikte yangın bölgelerindeki durum ile ekiplerin çalışmalarını yerinde izledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Urla'da etkili olan yangınlara karşı yürütülen söndürme çalışmalarına çok sayıda personel ve araçla destek verdi. Yangınların yol açtığı hasarı en aza indirmek için büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını ve ilk adımı da Büyükşehir Belediyesi'nin atacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "Belediyemizde çalışan her personel adına bir fidan dikerek, işe başlayacağız. Yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz. Yanan yerlerin bir metrekaresini bile imara açmayacağız. Söz konusu alanların ağaçlandırılması içinse halkımızın da katılacağı bir kampanya başlatmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Tarım ve Orman Bakanlığı'na talebimizi iletip, onaylarını isteyeceğiz" dedi.

İZMİR,



Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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