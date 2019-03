Bakan Pakdemirli, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile Görüştü- Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

Kaynak: İHA

- Bakan Pakdemirli, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştüTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kapılarımız size her zaman açıktır""Emir Şeyh Tamim'in 15 milyar dolarlık yatırım taahhüdü güçlü bir dayanışma eylemi""Katarlı yatırımcıların bu yatırım taahhüdünü yerine getirmek amacıyla Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını bekliyoruz"DOHA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımdan sorumlu Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki al-Subaie ile görüştü. 7. Uluslararası Doha Tarım Fuarı kapsamında Katar'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katarlı mevkidaşı Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki al-Subaie ile iki ülke arasındaki tarımsal politikaları değerlendirdi. Türkiye'nin Haziran 2017'de Arap Dörtlüsü'nün uyguladığı ablukayı takiben Katar'ın yanında durduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Kapılarımız, size ve Türkiye'deki diplomatik misyonunuza her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bakanlığının görev alanının sadece tarım konularıyla sınırlı olmadığını; ormancılık, baraj ve sulama projeleri, doğa koruma, çölleşme, meteoroloji gibi alanların da Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanlarından olduğunu söyledi.Emir Şeyh Tamim'in 15 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün güçlü bir dayanışma eylemi olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, Katarlı yatırımcıların bu yatırım taahhüdünü yerine getirmek amacıyla Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını beklediklerini kaydetti.İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de yüzde 57 artarak 1,4 milyar doların üzerine çıktığını ifade eden Pakdemirli, 2018 yılının ikinci yarısında artan et ve süt ürünleri, meyve ve sebze ticaretinin Katar pazarına ihracatının bu gelişmeye katkıda bulunduğunun altını çizdi.İki bakan arasındaki görüşmede, tarım alanındaki mevcut iyi ilişkilerin daha da pekiştirilip, tarımsal ticaret hacminin artırılması için çaba sarf edilmesi, Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki tarım arazilerinde Türk ve Katarlı şirketlerin ortaklıklar kurması üzerine çalışılması konuları masaya yatırıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Katar Halk Sağlığı Bakanlığı arasında imzalanan Gıda Güvenilirliği Mutabakat Zaptı onay sürecinin tamamlanmasının iki ülkenin tarımsal ticaret hacmine olumlu katkı sağlayacağı konusunda fikir birliği oluşurken, son 16 yılda; 563 baraj, 547 HES, 350 gölet, 236 içmesuyu tesisi, bin 332 sulama tesisi inşa ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli, bu büyük projelerin inşasında Katarlı yatırımcıları görmek istediklerini belirtti.