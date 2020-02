Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye kendi kendine yeterli bir ülkedir. 18 milyar dolar ihracatı, 12 milyar dolar ithalatıyla kendi kendine yüzde 150'den fazla yeterli bir ülkede kimsenin benim üreticimin, köylümün, çiftçimin, besicimin moralini bozmaya hakkı yoktur." dedi.Pakdemirli, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında düzenlenen Kayseri Sektör Buluşmaları Toplantısı'nda, son 17 yılda yapılan çalışmalar ve bundan sonraki planlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç eden bir ülke haline geldiklerini ve Kayseri Tarım Fuarı'nda elektrikli traktörün prototipini beğeni ve incelemeye açtıklarını ifade eden Pakdemirli, 45 dakika şarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen elektrikli traktör prototipi geliştirdiklerini söyledi.Pakdemirli, 2002'de tüm destekler toplamda 1,8 milyar lira iken 2020 rakamları ile 22 milyar lira destek dağıtacaklarını anlatarak şöyle konuştu:"Bugün Türkiye'de hiçbir bakanlığın bütçesi herhangi bir kalemde artmaz iken Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hazine ve Maliye Bakanımızın destekleri ile oldu. Türk tarımının yıllık ortalama büyümesi birçok Avrupa ülkesinin ötesinde. O, herkesin saydığı Hollanda'nın da ötesinde, Fransa'nın da ötesinde. Tarımsal hasılada Avrupa'da, her yıl değişmekle beraber ya birinciyiz ya ikinciyiz. Dünyada da ilk ondayız. Türkiye'nin büyümesi Hollanda'dan da daha fazla, son 17 yılda, İspanya'dan da Fransa'dan da Danimarka'dan da hepsinden daha fazla oldu. Bu başarı iktidarımızın başarısı değil. Destek bizden, çalışmak, gayret sizden. Bereket de Allah'tan. Bu Rabb'imin verdiği bir bereket, ülkemiz topraklarına ama başarı sizin başarınız."Pakdemirli, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 2002'de 24 milyar dolar iken 2018'de 44 milyar dolara geldiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:"2002'de 37 milyar liradan tarımsal safi gayri hasılamız, yaklaşık 6 misline yakın bir rakamla 216,7 milyar liraya geldi. Bu sene de 250 milyar liraya yaklaşmasını bekliyoruz. 2019'un henüz verileri açıklanmadı. 193 ülkeye tarımsal ürün ihraç ediyoruz, 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası olan bir ülkeyiz. 2002-2018 yılları arasında 4,7 kat artan ve 3,8 milyar dolardan 18 milyar dolara yükselen bir ihracatımız var. 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç ediyoruz.""Türkiye kendi kendine yeterli bir ülkedir"Türkiye'nin saman ithal eden bir ülke olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her konuşmada şunu söylüyorum, tarım siyaset üstü bir meseledir. Ağzımızdan karnımıza giden yolda tükettiğimiz bu bereketli toprakların kutsal ürünlerini lütfen siyasete alet etmeyelim. Ama ne yazık ki günlük siyasete bunlar alet ediliyor. CHP'nin Genel Başkanının eline ekipleri bir kağıt tutuşturuyorlar. Diyorlar ki 'İsviçre'den saman ithal ediyoruz.' Hemen çıkartıp baktık. Gelen, tam 32 kilo. 32 kilo birisi aynı gümrük tarife pozisyonundan bir şey getirmiş ama bu hububat kapçığı, et obur böceğin yastığı, öyle diyelim. 6 bin 500 liraya getirmiş. Yani kilosu 200 liraya geliyor. Kimse de kontrol etmemiş, Genel Başkanlarına verirken. Genel Başkan da dedi ki 'Türkiye İsviçre'den saman ithal ediyor.' Karşılığını Cumhurbaşkanı verince herkesin karnı ağrıyor. Tekrar tekrar söylüyorum, Türkiye kendi kendine yeterli bir ülkedir. 18 milyar dolar ihracatı, 12 milyar dolar ithalatıyla kendi kendine yüzde 150'den fazla yeterli bir ülkede kimsenin benim üreticimin, köylümün, çiftçimin, besicimin moralini bozmaya hakkı yoktur. Klavye silahşorlarının, bir kısım medya mensuplarının yalan yanlış haber yapmaya, söylenenleri cımbızla çekmeye hakkı yoktur. Besin maddelerimiz üzerinden kimsenin spekülasyon yapma hakkı yoktur."Aroma takviyeli ürünlerin yasaklanmasıAroma takviyeli ürünlerin daha önce Türkiye pazarında satıldığına değinen Pakdemirli, devam etti:"Bunlar tüm dünyada aslında benzerleri bulunan, aromalı takviyelerle yapılan ürünler. Biz bu ürünleri sağlıksız ürünler oldukları için ortadan kaldırmadık. Biz vatandaşımıza, milletimize, uzun vadeli sağlığına, uzun vadeli diyetine, uzun vadeli yeme alışkanlıklarına daha faydalı olsun diye bu ürünlerin ortadan kalkmasını istedik. Sebebi şu, bu ürünler mesela nar ekşisi, bir nar ekşisi var, bir de nar ekşisi sosu var. Nar ekşisi sosu daha çok ağırlıklı glikoz şurubundan yapılır. İşte pekmez, gerçek bir pekmez var, bir de şuruptan yapılan pekmezvari şeyler vardı. Bu ürünler dünyanın her tarafında gıda kodeksinde yar alan ürünler ama biz her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize daha sağlıklısını yedirmek maksadıyla bazı tedbirler aldık. Dedik ki bu ürünleri artık Türkiye'de üretmeyelim. Ama şuna da müsaade ediyoruz. Yurt dışından bir talep varsa da bu ürünleri üretip gönderebilirsiniz. Bu ürünleri artık üretmeyelim, üretmesini tamamen yasaklıyoruz ama piyasaya da bir geçiş tanıyalım dedik. Hemen veryansın edildi. Halbuki bu ürünler düne kadar piyasada vardı. Biz bunları yasaklayana kadar kimsenin haberi de yoktu.""83 milyon fidan toprakla buluşacak"Bu yıl 83 milyon fidanı toprakla buluşturmaya hedeflediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlarımızla birlikte 83 milyon fidanı hep birlikte bu yıl çeşitli tarihlerde toprakla buluşturuyor olacağız. Çünkü 83 milyon vatandaşımız varsa 83 milyon kişinin her birisi için birer fidan dikelim istedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize destek olmak için her 11 Kasım'ı Mili Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti ve bundan sonra her 11 Kasım'da bu ağaçlandırmaya devam ettiriyor olacağız. Bu sene çeşitli tarihlerde 83 milyona varan bir ekimimiz olacak. Yakında bu tarihleri açıklayacağız." şeklinde konuştu."Elektrikli traktörü inşallah bu sene sonlanmadan çiftçimize ulaştıracağız"Kayseri Tarım Fuarı'nda sergilenen elektrikli traktörün prototipine değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:"Eğer fuara uğramadıysanız, mutlaka uğrayın. Burada çok güzel bir prototip geliştirdik. İnşallah bu sene sonlanmadan bantlardan da çıkacak vaziyette bu elektrikli traktör. Yüzde 10'dan yüzde 90 şarja 45 ile 65 dakika arasında geliyor. 105 beygir gücünde, 4 tekerden çekişli. Manevra ve düvenleme kabiliyeti olan, tarlada en zor işlere dayanabilen bir prototip geliştirdik. İnşallah çiftçimize bu sene sonlanmadan bunu seri üretim olarak ulaştırmayı hedefliyoruz."(Bitti)