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Bakan Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİMersin'de bir dizi programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bomba yüklü araç saldırısı sonucu 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un...

11.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:01Bakan Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

Mersin'de bir dizi programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bomba yüklü araç saldırısı sonucu 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret edip, taziyelerini iletti. Bakan Pakdemirli'ye, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri eşlik etti.

Soner AYDIN/MERSİN,



Bekir Pakdemirli, Halil Karakoç, Güncel

Kaynak: DHA

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