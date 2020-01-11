Haberler » Güncel » Bakan Pakdemirli, 'Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi' sertifika törenine katıldı: (1) - Haber

Bakan Pakdemirli, "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" sertifika törenine katıldı: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki sağanak ve ardından tarım arazilerinde su baskınları oluşmasına ilişkin, "Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız.

11.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:32Bakan Pakdemirli,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'deki sağanak ve ardından tarım arazilerinde su baskınları oluşmasına ilişkin, "Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapacaktır. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız." dedi.
Bakan Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" tanıtım ve sertifika programında, kentte etkili olan sağanak ve ardından oluşan zararlar nedeniyle Mersinlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kentteki taşkınların önlendiğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Yaşanan büyük sel afeti nedeniyle hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları hep birlikte beraber saracağız. Biliyorum her şehrin bir kokusu, bir havası var. Ancak Mersin'de bu sel felaketi nedeniyle üzgün bir hava olduğunu da biliyorum.
Şu konuda içiniz rahat olsun, taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapacaktır. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız."
Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tarsus'ta Berdan Nehri üzerindeki seddeleri daha da yükselteceğiz. Yine Berdan Nehri üzerindeki eski köprüyü yenileme işini de bir an evvel tamamlayacağız. Derelerin üzerlerinin örtülmesi de zararın en büyük sebeplerinden biriydi. Biz bu konuda DSİ aracılığıyla belediyeleri uyarmıştık. Onlar da sahile yakın yerlerde, bazı bölümlerde derelerin üzerlerini açmışlar. Fakat bu konuda tekrar uyarılarımızı yaptık, bu işi çözmemiz lazım."
(Sürecek)

Bekir Pakdemirli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56  Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Haber
15:56  Kilyos'ta kayıp balıkçının cesedi kıyıya getirildi - Haber
15:56  Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem - Haber
15:56  Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti - Haber
15:52  Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest - Haber
15:30  Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
11.01.2020 15:59:47