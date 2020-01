Bakan Pakdemirli, "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" sertifika törenine katıldı: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin 'deki sağanak ve ardından tarım arazilerinde su baskınları oluşmasına ilişkin, "Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapacaktır. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız." dedi.Bakan Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" tanıtım ve sertifika programında, kentte etkili olan sağanak ve ardından oluşan zararlar nedeniyle Mersinlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Kentteki taşkınların önlendiğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Yaşanan büyük sel afeti nedeniyle hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları hep birlikte beraber saracağız. Biliyorum her şehrin bir kokusu, bir havası var. Ancak Mersin'de bu sel felaketi nedeniyle üzgün bir hava olduğunu da biliyorum.Şu konuda içiniz rahat olsun, taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapacaktır. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız."Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Tarsus'ta Berdan Nehri üzerindeki seddeleri daha da yükselteceğiz. Yine Berdan Nehri üzerindeki eski köprüyü yenileme işini de bir an evvel tamamlayacağız. Derelerin üzerlerinin örtülmesi de zararın en büyük sebeplerinden biriydi. Biz bu konuda DSİ aracılığıyla belediyeleri uyarmıştık. Onlar da sahile yakın yerlerde, bazı bölümlerde derelerin üzerlerini açmışlar. Fakat bu konuda tekrar uyarılarımızı yaptık, bu işi çözmemiz lazım."(Sürecek)