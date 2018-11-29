Bakan Pakdemirli: "Kırsal Kalkınma Projelerine 92 Milyon TL Hibe Verilecek"

29 Kasım 2018 Perşembe 10:31



29 Kasım 2018 Perşembe 10:31

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "134 kırsal kalkınma projesine toplam 92 milyon TL hibe verilecek. Kırsalda yaklaşık 187 milyon TL'lik yatırım yapılacak" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı" (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 5. grupta yer alan 134 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını söyledi. 134 proje kapsamında toplam 92 milyon TL hibe verileceğini belirten Pakdemirli, bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon TL'lik yatırım yapılacağını ifade etti. IPARD-II 3. çağrı kapsamında 5. grupla birlikte son 3 ayda 2.266 projenin onaylandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu projelerle toplam 747 milyon TL hibe sağlanacağını ve hibelerle birlikte yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında yatırım yapılacağı bilgisini verdi. Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini vurgulayan Bakan Bekir Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. - ANKARA