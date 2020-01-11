Haberler » Güncel » Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi - Haber

Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kopukluk oluşan KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi.

11.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:38Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kopukluk oluşan KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi.
Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu kentte, KKTC'ye giden isale hattının başladığı ilçesine geldi.
Helikopterle, isale hattında sorun olan bölümü inceleyen Pakdemirli'ye Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan eşlik etti.
Bir süre sorunlu bölgeyi havadan inceleyen Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Vekili Şadiye Yalçın da bilgi verdi.
Pakdemirli, kentte katıldığı programda, " 'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." açıklamasını yapmıştı.

Bekir Pakdemirli, Anamur, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59  Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Haber
15:58  BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haber
15:58  Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor - Haber
15:57  Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Haber
15:54  KADES Samsun'da tanıtıldı - Haber
15:30  Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
11.01.2020 15:59:52