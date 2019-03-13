Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dondurulmuş patates firması McCain Foods'a danışmanlık yaptığına ilişkin iddialara cevap verdi. Bakan Pakdemirli kendisine Bakanlık görevi tebliğ edildikten sonra tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"GÜLÜYOR OLMAMIZ LAZIM"

"Bu iddiaya gülüyor olmamız" lazım diyen Bakan Pakdemirli, ''Ben şu anda bu memlekette 16 kişiye nasip olmuş çok şerefli bir görevi yürütüyorum. Bu görevi alacağımı haber alır almaz tüm ücretli görevlerimin hepsinden istifa ettim. Bir defa böyle etik dışı bir ilişkinin içinde olmam söz konusu değil.'' dedi.

"BEN UZAYDAN MI GELDİM?"

Bir firmaya geçmişte danışmanlık yapmış olmasının nesinin yanlış olduğunu da kaydeden Bakan Pakdemirli, ''Bir insanın çoluğunun çocuğunun rızkı için çalışması normal değil mi. Ben uzaydan mı geldim. Benim 27 yıllık çalışma hayatım var. Gıda perakende tüm sektörlerde çalıştım. Yani evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki. Geçmişte çalışmış olduğum yerler olabilir. Bunlarla geçmişte çalışmış olmam bugün her hangi bir ticari ilişkiye girmemi gerektirmez ki.'' diye konuştu.

"BENİM ÜZERİMDEN YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sözlerinin devamında "Komik olan şudur" diyen Bakan Pakdemirli, ''Bakanlık olarak sofralık patates ithalatına izin verdiklerini ancak söz konusu firma dondurulmuş patates üretiyor. Bu konuyu gündeme getirerek benim üzerimden bakanlığı ve hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar.'' dedi.