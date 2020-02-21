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Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.

21.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:10Bakan Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.
Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:
"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL
Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek
0 ve 2 olanlar (21 Şubat)
4, 6 olanlar (28 Şubat)
8 olanlar (6 Mart)
18.00'dan sonra
Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL".
(İHA)

Bekir Pakdemirli, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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