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Bakan Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Moldova Tarım ve Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile bir araya geldi.

30.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:50 Bakan Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Moldova Tarım ve Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Moldova Tarım ve Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik eden Pakdemirli, Türkiye'nin Moldova ile sınırı olmamasına rağmen komşu olarak kabul ettikleri bir ülke olduğunu söyledi. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Moldova'yı ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir gelişme kaydedildiğini ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 426 milyon dolar olduğunu, bunun da yaklaşık yüzde 37'sinin tarımsal ürünlerden oluştuğunu belirten Pakdemirli, hedeflerinin 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Türkiye ile Moldova arasındaki tarımsal ilişkileri geliştirmek için hukuki zeminin mevcut olduğunu belirterek, bu tür görüşmelerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
Moldova ile ilişkilerde Gagauz Yeri ve Türk soydaşların önemli bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü ifade eden Pakdemirli, Gagauzlu üreticilerin seracılıkla ilgili Türkiye'yi ziyaret etme taleplerini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için Moldovalı mevkidaşına teşekkür eden Pakdemirli, "Diğer birçok ülkede olduğu gibi Moldova'da da FETÖ çatı yapılanmasını eğitim kurumları üzerinden yürütmektedir. Moldova, 2018 yılında FETÖ iltisaklı okullarda görevli 7 kişiyi ülkemize iade etmiştir" dedi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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