Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bakan Pakdemirli'nin, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya gelmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video konferans sistemiyle görüştüğü çocuklardan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Furkan Ardıç, "Ziraat mühendisliği en büyük hayalim." dedi.

23.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:28
Bakan Pakdemirli'nin, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya gelmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video konferans sistemiyle görüştüğü çocuklardan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Furkan Ardıç, "Ziraat mühendisliği en büyük hayalim." dedi.
Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde telekonferans sistemiyle konuştuğu 11 farklı ildeki çiftçi ailelerin çocuklarından biri de 6. sınıf öğrencisi bedensel engelli Furkan Ardıç.
Bakan Pakdemirli ile görüşmekten mutluluk duyduğunu aktaran Ardıç, kendisine hediye olarak gönderilen tablet için de teşekkür etti.
Ardıç, "En büyük hayalim ziraat mühendisi olmak. Ziraat mühendisi olarak Afşin'e hizmet etmek istiyorum." dedi.
Baba Fevzi Ardıç da Bakan Pakdemirli'nin telekonferans ile evlerine misafir olduğunu, oğlu ile diğer görüştüğü çocuklara tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.
Ardıç, "Bu özel günde bizleri unutmadığı için Bakanımız ile Tarım ve Orman İlçe Müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü İlbey Demir de Bakan Pakdemirli'nin ziraat mühendisi olmayı hayal eden Furkan Ardıç ile görüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Beşiktaş’ın eski kalecisi günah çıkardı: Suç bende Haberler
Beşiktaş'ın eski kalecisi günah çıkardı: Suç bende
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Haberler››Güncel››Bakan Pakdemirli'nin, çiftçi çocuklarıyla video konferansla bir araya gelmesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:21: Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi - Haber 21:19: AFYONKARAHİSAR Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı - Haber 21:19: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Bakanlık personeli, İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 21:18: Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu - Haber 21:16: Paraguay'da 23 Nisan'da 23 bakıma muhtaç çocuğun kaldığı merkeze yardım - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin