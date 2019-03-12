Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?

Hükümetin 200 bin ton patates ithalatı için gümrük vergisini sıfırlaması tepkilere neden olurken, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food'un Danışması olması tartışmaların boyutunu başka bir noktaya taşıdı.

Hükümet tarafından, 20 Nisan 2019 tarihine kadar 200 bin ton patates için gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli üreticileri zor duruma sokacağı ve ülke tarımını olumsuz yönde etkileyeceği nedeniyle eleştirilen bu uygulama, büyük bir kesimin tepkisine neden oldu. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018'in sonlarına doğru yaptığı açıklamada, Türkiye'nin saman ithal eden bir ülke durumuna düşürüldüğü yönündeki eleştirilere, "Türkiye'de para var ki, ithalat yapabiliyor" sözleriyle karşılık vermişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

İTHALAT GEREKÇESİ KARANTİNA

Pakdemirli 13 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamayla, karantina nedeniyle 25 ilde 141 bin 650 dekar alanda patates ekiminin yasaklandığını duyurmuştu. Uygulamaya gerekçe olarak, ürünlerdeki hastalık gösterilmişti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından patates ithalatının önü açıldı. Resmi gazetede yayımlanan habere göre; taze patates gibi ve dondurulmuş patates de gümrük vergisi olmadan ithal edilebilecek.

O ŞİRKETTEN İTHALAT YAPILACAK MI?

Tüm bu gelişmeler, bir ayrıntıyı yeniden akıllara getirdi. Gözler Dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi McCain Food Şirketi'ne çevrildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu şirketin, Ortadoğu Danışmanı ve üst düzey yöneticisi olarak görev yapmakta. Türk firmalarının, Tarım Bakanı Pakdemirli'nin danışmanlığını yaptığı McCain Food'dan ne kadarlık gümrüksüz ithalat yapılacağı ise merak konusu.