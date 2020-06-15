Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlama kararına ilişkin yaptığı açıklama depremzedeleri sevindirdi.

15.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bingöl'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteği sağlama kararına ilişkin yaptığı açıklama depremzedeleri sevindirdi.
Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, yaptığı açıklamada, depremin yaz ayına denk gelmesi ve hayvanların otlaklıkta olması sayesinde daha az hayvanın telef olduğunu belirterek, aksi takdirde zararın boyutlarının daha büyük olacağını söyledi.
Koç, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan depremzedeleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "105 ahırda hasar var. Valiliğimizin tespitleri devam ediyor. Kış gelmeden çiftçilerimizin ahırlarının yapılmasını talep ediyoruz. Kış burda çok çetin geçiyor. Devletimizin çiftçilere destek vereceğini biliyoruz." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yem desteği ve telef olan hayvanların karşılanacağını açıklamasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Doğan Koç, "Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Depremin gündüz ve merada olması hasarın az olmasını sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Karlıova ve Yedisu bölgesindeki köylerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yaraların en kısa zamanda sarılacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde depremde 10 hayvanı telef olan köylülerden Zeynep Dalar ise keçileri otlattıktan sonra ahıra bıraktığında depremin yaşandığını anlatarak, geçimini hayvancılıktan sağladığını belirtti.
Dalar, "Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize yardım edecekler." ifadelerini kullandı.
Feyzi Kasar da deprem sırasında köyün dışında olduğunu, köye ulaştığında yıkık yapılarla karşılaştığını dile getirdi.
"Çok şükür yaralanan 2 insanımız dışında kimseye bir şey olmadı. Hayvanların geneli yaylada, sadece yazın köye gelen sakinlerin hayvanları burada. Eğer hayvanlar yaylada değil de köyde olmuş olsaydı, 400-500 hayvan telef olurdu." diyen Kasar, zararlarının karşılanacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Feyzi Kasar, "Tarım Bakanımız telef olan hayvanların karşılanacağını ve yem desteğinin verileceğini söyledi. Böyle bir şeyin olması durumunda çok memnun oluruz. İhtiyacımız karşılanır, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki ekip köyde inceleme yaptı, ahırları yıkılan ve hayvanları telef olan köylülerden bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Pakdemirli’nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Karlıova, Yedisu, Bingöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB’den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Haberler››Güncel››Bakan Pakdemirli'nin destek açıklaması depremzedeleri sevindirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:29: Son dakika haberleri: Çelik: "Arap Birliği Türkiye'ye teşekür etmeli, PKK'yı kınamalıdır" - Haber 18:29: Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Haber 18:29: Netanyahu'dan "ilhak aşamalı olarak uygulanabilir" açıklaması - Haber 18:29: Son dakika haberi | Şişli Belediyesi önündeki 3 işçinin oturma eylemi 6 aydır devam ediyor - Haber 18:29: Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türünün var olabileceği iddiası - Haber 17:34: İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı - Haber 17:06: Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı - Haber 16:57: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir - Haber 15:14: AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip - Ekonomi