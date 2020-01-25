Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı 'Bobo', artık görebilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul 'a götürülerek ameliyat edilen ve yeniden görmeye başlayacağı belirtilen ' Bobo ' adlı köpek, Mersin 'e getirildi.

Türkiye'nin yardım çığlığını Demirören Haber Ajansı'dan duyduğu 12 yaşındaki doberman cinsi köpek Bobo'ya, Bakan Bekir Pakdemirli sahip çıktı. Katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden Bobo, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul'a götürüldü. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından İstanbul'daki özel bir veteriner kliniğine getirilen köpek, veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından sağ gözünden ameliyat edildi. Bobo'nun ameliyatının iyi geçtiği ve zamanla görme yetisini kazanacağı açıklandı. Böbreklerinden de rahatsız olan Bobo, bir haftalık tedavisinin ardından Mersin'e getirilerek, sahibi Ferda Şahin'e teslim edildi.Bobo'nun sağlık durumuna ilişkin konuşan İğdigül, "Bobo şu an görmüyor ama 3 hafta sonra görmeye başlayacak. Sağ gözünden ameliyat edildi. Böbreklerinde yetersizlik vardı. Onun için bir hafta klinikte kaldı. Şu an bütün değerleri normal. Bobo'yu gördükten sonra ilgilerini eksik etmeyen Bakan Bekir Pakdemirli'ye, tedaviden para almayan veteriner Murat Şaroğlu'na ve diğer ilgililere teşekkür ederim" dedi.