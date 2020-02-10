Bakan Pakdemirli: "Orman köylüsüne 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) son 17 yılda orman köylerinde yaşayan vatandaşlara toplam 2,8 milyar liralık kredi ve hibe desteği sağladığını belirterek, 2020 yılı için ise 202 milyon liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) ile birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde katkı yaptıklarına işaret etti.

Bu kapsamda orman köyü aile ve kooperatiflerine, son 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildiğini kaydeden Pakdemirli, destek miktarının yüzde 20'sinin hibe şeklinde sunulduğunu, kredi olarak kullandırılan kısım için ise çok düşük faiz oranı uygulandığını bildirdi.

Pakdemirli, bu yıl için orman köylülerine 202 milyon liralık kaynak ayrıldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, istihdam sağlayıcı her türlü proje desteklenecek. Bu yıl yaklaşık 10 bin 700 aileye ulaşmayı amaçlıyoruz. Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz."

Türkiye'de, 22 bin 948 orman köyünde, yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün yaşadığına dikkati çeken Pakdemirli, ORKÖY kapsamında verilen desteklerle, köylünün yaşam konforunun artırılmasını ve köyden kente göçün önüne geçmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

Kaynak: AA