Bakan Pakdemirli: Son 16 yılda 300 bin dekarlık tarım arazisinin kaybı önlenmiştir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 16 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım uygulamaları neticesinde; taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup, bu miktar yaklaşık 30 bin adet futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir başka ifade ile yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin kaybı önlenmiştir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da 'Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanısıra Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü (ÇEM) Ahmet İpek ile davetliler katıldı.

'SAVAŞLARDAN DAHA TEHLİKELİ, SİNSİ SORUN: ÇÖLLEŞME'

Programda konuşan Bakan Pakdemirli, çölleşmenin dünyayı tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen, sessiz; savaşlardan daha tehlikeli, sinsi bir sorun olduğunu belirtti. Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) imzalandığı 17 Haziran 1994 yılından bu yana, 25 yıllık süreçte pek çok gelişme sağlandığını ifade etti. Pakdemirli, "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi olmaksızın, ülkelerin kalkınmalarını sürdürülebilir şekilde sağlamalarının mümkün olmadığı artık herkesçe kabul edilmektedir. Dünya, bugün küresel çevre problemlerini ve bu problemler ile başa çıkmada ortak hareket etmenin öneminin farkındadır. Zaman, geleceğimizi birlikte inşa etme zamanıdır" dedi.

'ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE SINIR TANIMAMAKTADIR'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de her yıl 50'ye yakın ülkeden, 100'e yakın uzmana, çölleşme ile mücadele konusunda eğitim verildiğini kaydederek, şöyle konuştu: "2018 yılı sonu itibariyle 800'ün üzerinde yabancı uzman çölleşme ve erozyonla mücadele konularında ülkemizde bu kapsamda eğitim aldı. Çölleşme sınır tanımadığı gibi, çölleşme ile mücadele çabalarında da Türkiye sınır tanımamaktadır. Aynı dili konuşmasa da, aynı duyguları paylaştığı Afrika coğrafyasını kucaklıyor. Çölleşme ile mücadele kapsamında Afrika ülkelerinin tamamına yakınıyla işbirliği yapıyoruz."

'HEDEFİMİZ, 7 MİLYAR FİDAN'

Türkiye'nin topografyası, bitki örtüsü, jeomorfolojik yapısı ve sosyal yapısıyla her yönden çeşitliliği içinde barındırdığını belirten Bakan Pakdemirli, bu farklılıkların doğal kaynak yönetimi konusunda Türkiye'yi güçlü kıldığını, son 16 yılda erozyon ve çölleşme ile mücadelede büyük adımlar atıldığını hatırlattı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan 'Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği' ile bugüne kadar 4,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur" diyen Bakan Pakdemirli, 2023 hedefinin ise dünya nüfusu kadar yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti.

'16 YILDA, 300 BİN DEKARLIK TARIM ARAZİSİNİN KAYBI ÖNLENDİ'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de 1970'li yıllarda erozyonla denizlere, göllere ve barajlara taşınan toprak miktarının yılda 500 milyon ton olduğunu, bu miktarın son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde yılda 154 milyon tona düşürüldüğünü açıkladı. Pakdemirli, "Şimdi ki hedef ise 2023 yılında akarsular ile denizlere taşınan toprak miktarını 130 milyon tona düşürmek. Sadece son 16 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım uygulamaları neticesinde; taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup, bu miktar yaklaşık 30 bin adet futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir başka ifade ile yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin kaybı önlenmiştir" diye konuştu.



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Haber: Haluk KARAASLAN- Aslıhan KARATAŞ/ANKARA, -