Bakan Pakdemirli: Taraftar Patateslerimiz de Piyasaya Çıkabilecek

Kaynak: DHA

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek" dedi.Bakan Bekir Pakdemirli, Niğde'nin Yeşilgölcük beldesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında Enstitü Müdürü Uğur Pırlak'tan brifing aldı. Burada üretilen renkli patates cipslerinin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada patates hasadı yaptı. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu ifade ederek, "Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibarıyla imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı, ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye'nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir" diye konuştu.Enstitüde renkli patates cipsi üretildiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Bugün aynı zamanda renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek. Çeşitli renklerde patateslerimizi gördük. Türkiye patateste tabii ki önemli bir ülke. 4- 4,5 milyon ton üretimi ve tüketimiyle dünyada birçok zamanda ilk 10'a giren bir ülke. Dünyada ortalama 35 kilogram patates tüketilirken Türkiye'de aşağı yukarı 50 kilogram patates tüketiliyor. Bu anlamda da patates tüketen bir ülke olarak kendi tohumumuza sahip olursak, yurt dışına tohumla ilgili paraları da göndermemiş olacağız. Katma değer, yerli ve milli olarak cebimizde kalmış olacak."- Niğde