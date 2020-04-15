TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü bildirdi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, koronavirüs tedbirine karşı her türlü önlemi alırken, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini bildirdi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Bakan Soylu ile görüştüğünü kaydeden Bakan Pakdemirli, "Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldık. Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüzün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edilmiştir" dedi.

'VETERİNER HEKİMLER YASAK KAPSAMI DIŞINDA'

Bakan Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları şöyle açıkladı:

"Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (Et, Balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler. Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için Pazar akşamı saat 18.00'den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da veteriner hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar. Veteriner Hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, genelge ile istisnai kapsamında olacak bir grup da Tarım ve Hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir. Aynı şekilde, mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz."

'ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya veteriner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir sıkıntı olması halinde mülki amirlere başvurabileceklerini de belirtti. Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken, Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de aksatılmadan sürdüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İyi biliyoruz ki, biz el ele verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak, bütün üreticilerimizle, ülkemiz için milletimiz için üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geride bırakıp, aydınlığa da yine birlikte, birbirimizden aldığımız güçle çıkacağız. Bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz."

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-Pakdemirli'nin konuşması

Haber: ANKARA,