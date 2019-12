Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğim." dedi.Pakdemirli, kentteki bir otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana makamdan çok sahada olduğunu söyledi.Her fırsatta sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Pakdemirli, 18 ayda 60'dan fazla ili ziyaret ettiğini, 162 programa katıldığını anlattı.Bu süreçte gördüklerinin kendisini "rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir tarım ve üretim modeli" hedefine kilitlediğini dile getiren Pakdemirli, bu modeli Gümüşhane 'de ete kemiğe büründürmek için kente geldiklerini ifade etti.Bakan Pakdemirli, Gümüşhane'nin, pestili, kömesi, boranisi, ketesi, gendime çorbası ve gendime pilavı ile ?armutu, dutu, eriği, fiği, kuşburnu, vişnesi, cevizi ?ve özellikle arıcılık ürünleriyle Türkiye tarım ve gıdasına omuz veren bir şehir olduğunu söyledi.Pakdemirli, "Geçtiğimiz günlerde ?Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek değerli fikirlerinize müracaat ettik. İnşallah şura sayesinde 5 yıllık planımız, 25 yıla ışık tutacak ve inşallah geleceğin tarımını da hep birlikte yazıyor olacağız. Ocak ayının son haftasında, şura kararlarından hareketle, ?su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, ?gıdada taklit ve tağşiş gibi önceliklerle birlikte yol haritamızı ?sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu."Gümüşhane'ye 17 yılda 210 milyon lira tarımsal destek verdik"?Gümüşhane'ye son 17 yılda, 210 milyon lira tarımsal destek verdiklerini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:"Genç Çiftçi Projemiz ile ?Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile? makine ekipman desteğiyle Gümüşhaneli çiftçimizin, üreticimizin emeğine katkıda bulunduk ve buna devam edeceğiz. Son 17 yılda Gümüşhane'ye 26,2 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik,? 140 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Verdiğimiz bütün bu destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde ?56 milyon lira olan bitkisel üretim değerini de 17 yılda sizler 5,6 kat artırdınız, yani üretimi 6'ya katladınız. 83 milyon lira olan hayvansal üretim değeri de 17 yılda ?7,6 kat arttı."Pakdemirli, bakanlığın desteklerden faydalanan çiftçilere ilişkin bilgi verirken de şunları söyledi:"Mesela, Genç Çiftçi Projesi kapsamında verdiğimiz destek, hibe ve teşviklerle, 2016'da Susuz köyünden Sultan Polat kardeşimiz 6 adet büyükbaş hayvan aldı. Hayvan sayısını 3 yıl içinde 25'e çıkardı. Böylece hem ev ekonomisine katkı sağladı ?hem de iki çocuğunun eğitim masraflarını karşıladı. Yani Sultan kardeşimiz, sadece evinin değil işinin de sultanı oldu. İşte biz buna, 'kadın yetişirse her şey yetişir.' diyoruz.Hakan Demirci kardeşimizin hayallerine de ?Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek olduk. Hakan, daha önce taksiciydi, rızkının derdinde çalışkan bir kardeşimizdi. 2 yıl önce 37 küçükbaş hayvan alması için destek olduk. Hakan bu işi hobi olarak yapmadı, ciddiye aldı, besiciliği hedefledi. Şimdi haberini aldık, sayıyı 295'e çıkarmış. Hedefi ise 500. Bir diğer girişimcimiz de Abdulbaki Kara, 2017 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında ?Seydi Baba köyünde kırsal turizm tesisi yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yaptı. Biz de kendilerine destek olduk. Şimdi Şiran ilçesine toplamda 2 milyon lira yatırım kazandıran şirket, ?hali hazırda 25 kişilik istihdam oluşmasını sağladı."Gümüşhane'de orman ve su alanında ?son 17 yılda toplam 2,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Pakdemirli, bu yatırımlarla hizmete aldıkları içme suyu tesisleriyle Gümüşhanelilere can suyu olduklarını ifade etti.Pakdemirli, kentte 16 baraj, 3 gölet ve 9 sulama tesisiyle ?117 bin dekar mümbit araziyi suyla buluşturduklarını, böylece 56 milyon lira tutarında zirai gelir artışı sağladıklarını, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla da ?41 taşkın koruma tesisini inşa ederek 36 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını anlattı."Gıdada taklit ve tağşiş konusunda para cezaları artırılmalı"Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusuna değinen Pakdemirli, ?"Bal, gerek fiyatı gerekse üretim ve tüketim miktarları dikkate alındığında, ?tağşiş ve taklit yapılan gıdalar arasında ilk sıralarda yer alıyor." dedi.2020'de Bal Çalıştayı düzenleyeceklerini, ?bu programda arıcılık ve bal sektörünü tümüyle ele alacaklarını dile getiren Pakdemirli,? şunları kaydetti:"Özellikle bal taklit ve tağşiş laboratuvarları ?altyapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık bile. Bütçe görüşmelerimiz sırasında Gazi Meclisimizde de dile getirdim, son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğim. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim, Tarım ve Orman Bakanınız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik. Bu konu çok çarpıtılıyor. Hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız."?Pakdemirli, "Pazartesi günü bütçeyi nihayete erdirdik. Birçok bütçe kalemi ya aynı kaldı ya da çok az bir miktar yükseldi.? Birçok bakanlığın bütçesi aynı ancak biz, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, ?2020 yılı tarımsal desteklemelerimizi, bir önceki yıla göre yüzde 36 artırdık.? Böylece toplam bütçemizin yüzde 54,5'ini, yani 22 milyar lirasını tarımsal desteklemelere ayırmış olduk.?" dedi.(Sürecek)